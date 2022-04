K+S - Erste Angstverkäufe?

Für die Rally der letzten Wochen in der K+S-Aktie gibt es eine ganze Reihe von Gründen. So sind die Kalipreise in den letzten Monaten gestiegen und mit den Konflikten in Osteuropa wurde diese Tendenz weiter vorangetrieben. Eine Entwicklung, die Unternehmen wie K+S in die Karten spielt und so konnte der Aktienkurs seit dem Corona-Crashtief unterhalb von 5 EUR auf über 35 EUR anziehen. Zuletzt beschleunigte sich die Rally sogar noch. Nun fragen sich Anleger jedoch, ob die Party vorüber ist, denn in dieser Woche gibt der Kurs teilweise kräftig nach.

Risiken nehmen kurzfristig zu!

Obwohl die derzeitigen Verluste in K+S mit fast 7 % alles andere als klein sind, müssen Trader und Anleger noch nicht in Panik verfallen. Momentan ist auch mit den Verlusten die Kaufwelle seit Jahresbeginn immer noch intakt. Strukturell ist die aktuelle Korrektur analog zu den kurzfristigen Pausen im März und Februar. Der große Unterschied liegt jedoch im aktuellen Preisniveau, denn mit ihrem bisherigen Hoch knapp oberhalb von 36 EUR ist die Aktie deutlich teurer als noch vor einem Monat. Kurz um, die aktuelle Korrektur wird in einem fortgeschrittenen Trend gestartet.

Mit Blick auf diese Entwicklung sollte das Kursgeschehen jetzt engmaschig verfolgt werden. Der Preisbereich um 30 EUR stellt eine wichtige Supportzone dar. Solange sich die Aktie oberhalb dessen aufhalten kann, ist die Kaufwelle seit Januar intakt und kann sich direkt in Richtung 40,28 EUR weiter fortsetzen. Sollte der Aktienkurs jedoch spürbar in die Liquiditätszone ab ca. 29,50 EUR zurückfallen, ist mit einer „größeren“ Korrektur zu rechnen. Die Kurse könnten dann in Richtung 25 EUR und sogar tiefer in Richtung 22 EUR nachgeben.

K+S Aktiengesellschaft

Fazit: Die mittel- und langfristigen Aussichten in der K+S-Aktie mögen fundamental & charttechnisch weiterhin gut sein, kurzfristig aber hätte ich einige Bauchschmerzen, wenn ich erst jetzt beginnen würde, mich auf der Käuferseite in der Aktie zu engagieren. Es ist etwas anderes, wenn man bereits seit Monaten investiert ist und jetzt lediglich seine Gewinne managed oder ob man erst jetzt beginnt zu kaufen. Formal ist der Aufwärtstrend oberhalb von ca. 30 EUR noch intakt und könnte sich kurzfristig noch fortsetzen. Das ganz große Geld würde ich an dieser Stelle aber nicht mehr riskieren, da die Wahrscheinlichkeit für eine größere Konsolidierung bzw. Korrektur mit fortschreitendem Trend zunimmt. Dann könnte und müsste man es als Anleger beispielsweise um 25 EUR oder 22 EUR noch einmal versuchen.

