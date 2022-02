K+S – Hausse bei den Kalidüngerpreisen sorgt für Schwung!

Werbung

Steigende Düngemittelnachfrage und hohe Kalidüngerpreise treiben an

Der Kassler Traditionskonzern gehört mit einer Jahresproduktion von mehr als 7 Millionen Tonnen zu den führenden Düngemittelproduzenten in Europa. Damit bieten sich für K+S im aktuellen Marktumfeld exzellente Perspektiven. Angesichts der Hausse bei den Agrar-Rohstoffpreisen und der anziehenden Nachfrage bei Getreide fahren viele landwirtschaftliche Betriebe ihre Produktion massiv nach oben, was K+S rekordhohe Düngemittelabsätze beschert. Gleichzeitig drohen aufgrund des von der EU gegen Belarus verhängte Exportembargos weiter massive Angebots-Engpässe bei Kalidünger, die sich nach Einschätzung des kanadischen Produzenten für Düngemittel Nutrien im Jahr 2022 weiter verschärfen könnten. Entsprechend dürfte sich der fulminante Preisanstieg bei Kalidünger auch im Jahr 2022 weiter fortsetzen, was die Gewinnentwicklung bei K+S auch im neuen Fiskaljahr 2022 kräftig anschieben dürfte.

Ausbau des Entsorgungssegments verspricht neue Wachstumschancen

Auch außerhalb des eigentlichen Kerngeschäfts bieten sich für K+S exzellente Perspektiven. Vor allem bei der Entsorgung und Endlagerung von giftigen Restabfällen will K+S seine Geschäftsaktivitäten deutlich ausbauen. Da es in diesem stark fragmentierten Marktsegment nur wenige Anbieter gibt, die eine sichere Entsorgung und Endlagerung von Restabfällen wie giftiger Flugasche gewährleisten können, winken hier hohe Margen. Giftige Flugasche entsteht beispielsweise in Müllverbrennungs-Anlagen oder beim Betrieb von Kohlekraftwerken. Gemeinsam mit der Remondis-Tochter Remex will K+S seine Geschäftsaktivitäten in diesem Segment in den kommenden Jahren deutlich ausbauen. Nach der Genehmigung des Entsorgungs-Joint Ventures durch die zuständigen Kartellbehörden avanciert K+S zu einem der führenden Anbieter im Bereich der untertägigen Entsorgung und Endlagerung von giftigen Schad- und Reststoffen auf dem Heimatmarkt. Mittelfristig dürfte das Remex-Joint-Venture einen deutlich positiven Beitrag zum Konzernergebnis der K+S-Gruppe beisteuern.

K+S überzeugt mit starken Zahlen und stellt für 2022 ein Rekordergebnis in Aussicht!

Dank deutlich gestiegener Düngemittelabsätze und rekordhoher Absatzpreise konnte K+S im abgelaufenen Fiskaljahr kräftige Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis vorweisen. So lag das bereinigte operative Ergebnis auf EBITDA-Basis laut vorläufigen Berechnungen mit 960 Mio. Euro deutlich über den Konsenserwartungen der Analysten, die hier lediglich einen operativen Gewinn von 860 Mio. Euro auf dem Zettel hatten. Da die Kalidüngerpreise weiter neue Höchststände markieren und die neu formierten Geschäftsaktivitäten im Entsorgungssegment einen deutlich positiven Ergebnisbeitrag erwarten lassen, dürfte sich die dynamische Gewinnentwicklung bei K+S weiter beschleunigen. In diesem Zusammenhang haben die Kassler ihre Gewinnprognose für 2022 Anfang Februar deutlich nach oben revidiert. So rechnet man nun mit einem bereinigten operativen Gewinn in der Spanne von 1,6 bis 1,9 Mrd. Euro, nachdem man hier ursprünglich ein bereinigtes EBITDA von mehr als 1 Mrd. Euro in Aussicht gestellt hatte. Da die Preise für Kalidünger aufgrund der von der EU gegen Belarus verhängten Exportsanktionen weiter anziehen, dürfte K+S im Jahr 2022 nach Einschätzung vieler Analysten wohl das obere Ende der konzerneigenen Gewinnprognose erreichen.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf die K+S AG

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert K+S AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat, das am 23.12.2022 fällig wird (Rückzahlungstermin) und aktuell mit einem Discount von rund 21 % zum Kurs der Aktie der K+S AG notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 18,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs der K+S AG an der Börse XETRA Frankfurt am 16.12.2022 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 18,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 23.12.2022 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert K+S AG am 16.12.2022 auf oder über 18,00 Euro liegen wird.

Stand: 22.02.2022

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion