K+S Long: 75 Prozent Chance!

Der Ukrainekrieg treibt die Preise für Düngemittel in die Höhe. Davon profitiert K+S, so dass sich auch das Kursziel von JP Morgan für den Konzern ändert. Bereits vor wenigen Tagen hatte das Geldhaus seine Empfehlung von "Verkaufen" auf "Kaufen" geändert und dabei das Kursziel von 12,50 Euro auf 44,50 Euro erhöht. Während die hohen Energiepreise in vielen Branchen für einen Gewinneinbruch sorgen, erhält der Bergbaukonzern K+S in seinem Düngemittelgeschäft durch die gestiegenen Preise erheblichen Rückenwind. Das Management gab auch bekannt, dass im laufenden Geschäftsjahr ein deutlich höherer Gewinn als ursprünglich bekanntgegeben erreicht werden kann. Die Ebitda-Prognose für das laufende Geschäftsjahr wurde von 1,9 Milliarden Euro auf 2,6 Milliarden Euro angehoben. Dabei beruht die Prognose auf der Annahme, dass es nicht zu Produktionsunterbrechungen infolge einer Gasmangellage kommt. Erdgas macht rund 80 Prozent der Herstellungskosten aus.

Zum Chart

Der Chart zeigt, dass der moderate Aufwärtstrend beginnend mit Ende Mai 2021 von einem steileren Aufwärtstrend Anfang Februar 20222 abgelöst wurde. Die Drohkulisse vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine warf dabei schon ihren Schatten voraus. Durch das gestern nach oben revidierte Ebitda notierte der Kurs auf einem Niveau, welches schon Ende Juni 2015 bei 36,46 Euro erreicht wurde. Abhängig davon, wie lange der größte Düngemittelexporteur Russland vom Markt ausgeschlossen wird, sollte auch der K+S Kurs weiter nach oben streben und vielleicht das von JP Morgan postulierte Ziel bei 44,50 Euro erreichen. Dies würde einem ungehebelten Potenzial von rund 30 Prozent entsprechen. Versorgungsengpässe und hohe Energiepreise bildeten ein positives Umfeld für Düngemittelkonzerne, das 2022 prägen werde und vielleicht auch noch 2023 gute Geschäfte ermöglichen wird.

K+S AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 36,46 // 40,01 Euro Unterstützungen: 28,95 // 23,74 Euro

Fazit

Die Aktie des Bergbau-Konzerns und Düngemittelherstellers K+S hat bis dato einen Lauf hinter sich. Der Ukrainekrieg und der damit einhergehende Marktausschluss des größten Düngemittel-Exporteurs Russland treibt die Weltmarktpreise und beschert K+S ein prognostiziertes Plus des Ebitda von rund 37 Prozent in diesem Jahr. Auch der Aktienkurs von K+S feiert sein Comeback und wird von JP Morgan gar bei 44,50 Euro gesehen.

Mit einem Open End Turbo Long auf die K+S AG (WKN MD27NC) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs erwarten, überproportional durch einen Hebel von 2,39 profitieren. Das Ziel sei bei 41,00 Euro angenommen (1,39 Euro beim Turbo). Der Abstand zur Knock Out-Barriere beträgt gemessen vom Schlusskurs 40,10 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 28,85 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,27 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MD27NC Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 14,35 - 14,45 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 20,59 Euro Basiswert: K+S AG KO-Schwelle: 20,59 Euro akt. Kurs Basiswert: 34,69 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,39 Euro Hebel: 2,39 Kurschance: + 75 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.