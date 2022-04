K+S, Tesla und Deutsche Telekom - die meistgehandelten Aktien des Tages

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von K+S. JPMorgan hat die Aktie von K+S gleich doppelt von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 12,50 auf 44,50 Euro angehoben. Analyst Chetan Udeshi erklärte, Versorgungsengpässe und hohe Energiepreise bildeten ein sehr positives Umfeld für Düngemittelkonzerne, das 2022 prägen werde und vielleicht auch noch 2023. Auch DER AKTIONÄR bleibt für die K+S-Aktie zuversichtlich gestimmt.

Bei den Verkäufen steht die Deutsche Telekom auf dem 3. Platz. Mit einem Abschlag von 3,5 Prozent startete die Aktie am Freitag. Doch das ist alles halb so wild, denn im Nachgang der gestrigen Hauptversammlung wird nun eine Dividende von 64 Cent je Aktie ausgezahlt, entprechend wird der Kurs ex Dividende gehandelt. Aber auch aus technischer Sicht besteht nach dem Rutsch kein Grund zur Panik, so Timo Nützel in DER AKTIONÄR.

Zugehörige Wertpapiere: DE000KSAG888, US88160R1014, DE0005557508