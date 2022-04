K+S - Volltreffer für Plus-Leser!

In der letzten Analyse wurde der K+S-Aktie mittelfristig weiteres Aufwärtspotenzial zugestanden, während man kurzfristig vorsichtig sein sollte. Die Warnung für Godmode-Plus-Leser kam genau zur richtigen Zeit, denn am Tag der Analyse wurde ein kurzfristiges Hoch erreicht und der Kurs fiel im Anschluss bis auf den Support bei 24,95 EUR zurück. Auch dieser Preisbereich wurde in der Analyse angesprochen und als ideale Basis empfunden, den Aufwärtstrend wieder aufzunehmen. Tatsächlich konnte sich der Kurs dort auch stabilisieren und heute erreicht die K+S-Aktie ein neues Hoch.

Charttechnisch ist die Lage damit weiterhin unverändert. Mittelfristig hätte K+S weiteres Potenzial in Richtung 40-45 EUR, wobei auf dem Weg nach oben zwischenzeitliche Konsolidierungen und auch Korrekturen eingeplant werden sollten. Was Anleger in diesem Umfeld natürlich nicht sehen wollen, ist eine größere Topbildung. Eine Entwicklung, die sich zumindest bis heute nicht zeigt.

Was aktuell jedoch vorstellbar wäre, wäre eine Verlangsamung im Trend. Trifft dies zu, könnte es in den nächsten Wochen schwerer werden, blind neue Hochs zu kaufen. Idealer wäre es in einer solchen Situation tatsächlich, kleinere Korrekturen auszunutzen. Momentan stellt der Preisbereich um 24,95 EUR für diese eine wichtige erste Unterstützung dar.

K+S Aktiengesellschaft

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)