Kabinett befasst sich mit Rentenerhöhung, Pflege-Lohn und 'Irini'

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch die für den Sommer geplante Rentenerhöhung auf den Weg bringen. Dazu liegt der Ministerrunde eine Verordnung des Sozialministeriums vor. Demnach steigt die Rente in Westdeutschland zum 1. Juli um 3,45 Prozent, in den neuen Ländern um 4,20 Prozent. Der Bundesrat muss zustimmen. Grundlage für die Rentenanpassung ist die Lohnentwicklung im vergangenen Jahr.

Das Kabinett befasst sich außerdem mit der geplanten Erhöhung und Ausweitung des Mindestlohns für mehr als eine Million Pflegekräfte. Außerdem steht auf der Tagesordnung die Beteiligung der Bundeswehr an der neuen EU-Operation "Irini" zur Überwachung des UN-Waffenembargos gegen Libyen. Deutschland hatte angeboten, sich mit Stabspersonal und Luftaufklärung zu beteiligen./sku/DP/he