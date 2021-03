Kabinett billigt Gesetzentwurf für Kampf gegen Steueroasen

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zum Kampf gegen Steueroasen auf den Weg gebracht.

Das Kabinett billigte am Mittwoch entsprechende Pläne aus dem Bundesfinanzministerium, die nun im Bundestag beraten werden sollen. Ziel sei es, Steueroasen auszutrocknen, sagte Finanzminister Olaf Scholz (SPD). "Mit der geplanten Regelung gehen wir gegen Steuerflucht an, indem wir Geschäftsbeziehungen zu Staaten und Steuergebieten abwehren, die sich nicht an internationale Steuerstandards halten." Dies erfolge in Zusammenarbeit mit anderen EU-Ländern.

Laut Finanzministerium sollen Personen und Unternehmen davon abgehalten werden, Geschäftsbeziehungen in Steueroasen fortzusetzen oder neu aufzunehmen. Deutschland gehe dabei über die von der EU verlangten Mindestanforderungen hinaus. Konkret sollen unter anderem Aufwendungen aus Geschäftsbeziehungen zu Steueroasen nicht mehr steuerlich geltend gemacht werden können. Bei Gewinnausschüttungen oder Anteilsverkäufen mit Bezug zu Steueroasen werden die Vorschriften verschärft.