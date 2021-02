Kabinett billigt Gesetzentwurf für Reform des Urheberrechts

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung hat den umstrittenen Gesetzentwurf zur Überarbeitung des Urheberrechts auf den Weg gebracht.

Das Kabinett billigte am Mittwoch die Pläne, wie das Bundesjustizministerium in Berlin mitteilte. Justizministerin Christine Lambrecht sprach von der "größten europäischen Urheberrechtsreform der letzten 20 Jahre". Damit sollten Erfordernisse aus der Digitalisierung eingebaut werden. Geregelt werde die Verantwortlichkeit von Upload-Plattformen wie YouTube oder Facebook. "Kreative und Verwerter sollen fair an den Gewinnen der Plattformen beteiligt werden", sagte die SPD-Politikerin. Künstler bekämen unmittelbare Zahlungsansprüche gegenüber den mächtigen Plattformen.

Der Gesetzentwurf wird nun dem Bundesrat für eine Stellungnahme zugeleitet. Anschließend soll er im Bundestag beraten werden. "Die Richtlinien sind bis zum 7. Juni 2021 in deutsches Recht umzusetzen", so das Justiz- und Verbraucherschutzministerium.

Im Zuge der Ausarbeitung des Gesetzentwurfes hatten unter anderem Verleger Kritik geäußert. Medien und Journalisten würden schlechter gestellt, lautete der Vorwurf. Auch Künstler befürchten gegenüber den Plattformen unter die Räder zu kommen.