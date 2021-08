Kabuler Flughafen unter Raketenbeschuss

Kabul (Reuters) - Kurz vor dem Ende der Luftbrücke zur Evakuierung Schutzbedürftiger aus Afghanistan ist der Flughafen Kabul nach US-Angaben erneut unter Beschuss geraten.

Bis zu fünf Raketen wurden Montagfrüh auf den Airport abgefeuert, wie ein US-Regierungsbeamter der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Sie seien aber von einem Raketenabwehrsystem abgefangen worden. Ersten Berichten zufolge habe es keine Opfer unter den Amerikanern gegeben. Das könne sich jedoch noch ändern. Afghanischen Medienberichten zufolge wurden die Raketen von einem Fahrzeug aus abgefeuert. In Kabul seien an mehreren Stellen Raketen eingeschlagen, meldete die Agentur Pajhwok.

Der Vorfall unterstrich, wie gefährlich der unter Hochdruck laufende Einsatz auch in den letzten Stunden vor Ablauf der mit radikalislamischen Taliban vereinbarten Frist am Dienstag bleibt. Erst am Sonntag hatten die Amerikaner nach eigenen Angaben mit einem Drohnen-Angriff einen Selbstmordattentäter in einem Wagen getötet, der im Auftrag des IS-Milizenablegers Isis-K einen Anschlag auf den Flughafen vorbereitet haben soll. Bei der Zerstörung des Wagens sei es anschließend zu mehreren starken Explosionen gekommen, was darauf hindeute, dass das Fahrzeug wohl mit Sprengstoff beladen gewesen sei, teilte das US-Zentralkommando mit. Die Detonationen könnten weitere Opfer verursacht haben. Berichte über betroffene Zivilisten würden untersucht.

US-Präsident Joe Biden bekräftigte, dass die Militärkommandeure "alles unternehmen sollen, was nötig ist, um unsere Truppen am Boden zu schützen", wie das Weiße Haus mitteilte. Vergangene Woche waren bei einem Selbstmordanschlag am Flughafen Dutzende Afghanen und 13 US-Soldaten getötet worden.

MAAS WIRBT BEI ANRAINERN UM UNTERSTÜTZUNG

Der Evakuierungseinsatz begann einen Tag bevor die Taliban am 15. August die Macht in Kabul übernahmen. Seitdem wurden nach US-Angaben etwa 114.400 Menschen außer Landes gebracht, darunter zahlreiche Afghanen, die als besonders schutzbedürftig gelten, weil sie während des fast 20-jährigen Militäreinsatzes am Hindukusch als Ortskräfte für die westlichen Truppen und etwa in der Entwicklungshilfe gearbeitet haben oder sich für Menschen- und Frauenrechte einsetzen. Zahlreiche Betroffene schafften es jedoch nicht rechtzeitig zum Flughafen.

Darunter sind auch Zehntausende Ortskräfte und ihre Angehörigen, die nach Deutschland ausgeflogen werden sollen, wie Bundesaußenminister Heiko Maas am Sonntag bei einem Aufenthalt in der Türkei sagte. Der deutsche Chef-Diplomat befindet sich auf einer Reise in die Region, um Möglichkeiten auszuloten, wie die Menschen nach dem Ende der Luftbrücke in einer zweiten Phase aus Afghanistan nach Deutschland gebracht werden können. Außerdem will er den Nachbarstaaten finanzielle Hilfe zur Aufnahme von Flüchtlingen anbieten.

Bei einem Stopp in Taschkent sagte Maas am Montag, Usbekistan sei bereit, Deutsche, afghanische Ortskräfte und Schutzbedürftige, die nach Deutschland ausgeflogen werden sollen, ins Land zu lassen. Maas betonte, es sei eine sehr schwierige Aufgabe, nach dem Ende der Militärflüge Menschen über den Landweg aus Afghanistan zu holen. Zum einen brauche man Garantien der Taliban für den Weg zur Grenze. Zum anderen müsse man vermeiden, dass wie in Kabul öffentliche Sammelpunkte benannt würden. Zwar würden dort diejenigen hinkommen, die Deutschland aus Afghanistan herausholen wolle. Aber es warteten auch schon Zehntausende andere, die eine Evakuierung unmöglich machten.

Ein Problem ist insbesondere die Unsicherheit, wie verlässlich die Taliban bei Absprachen sind. Richtig sei es aber auf jeden Fall, mit ihnen zu reden, sagte der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, in der ARD. "Mit den Freunden geht man Abendessen. Mit den Gegnern, mit den Schwierigen, auch mit den Verbrechern, muss man reden." Nicht nur der Westen, auch China, Russland, Indien und andere Anrainer könnten kein Interesse daran haben, dass in Afghanistan "ein neues Terrornest" entstehe. Deswegen habe er eine gewisse Hoffnung, dass die anstehenden Beratungen im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen "vielleicht tatsächlich anders als im Fall Syrien zu was führen können".