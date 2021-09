Kadant schüttet vierteljährliche Dividende aus

Der amerikanische Industriekonzern Kadant Inc. (ISIN: US48282T1043, NYSE: KAI), zahlt am 11. November 2021 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,25 US-Dollar je Aktie an seine Investoren. Record date ist der 14. Oktober 2021.

Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Aktionäre 1,00 US-Dollar als Dividende. Beim aktuellen Kursniveau von 217,11 US-Dollar (Stand: 9. September 2021) entspricht dies einer Dividendenrendite von 0,46 Prozent. Im Mai 2021 erfolgte eine Anhebung der Dividende im Vergleich zum Vorquartal (0,24 US-Dollar) um 4,2 Prozent. Kadant ist ein Zulieferer für die Zellstoff- und Papierindustrie oder auch die Reifenindustrie. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Westford, im US-Bundesstaat Massachusetts, beschäftigt rund 2.900 Mitarbeiter und ist unter anderem in der Rückgewinnung von Recyclingfasern und der Verarbeitung von Frischfasern oder auch in der Reinigung von Walzenoberflächen tätig. Der Konzern erwirtschaftete im zweiten Quartal (3. Juli) des Fiskaljahres 2021 einen Umsatz in Höhe von 195,81 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 152,86 Mio. US-Dollar), wie am 3. August mitgeteilt wurde. Der Gewinn lag bei 22,86 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 11,61 Mio. US-Dollar). Die Aktie verzeichnet auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2021 ein Plus von 54 Prozent und die Marktkapitalisierung beträgt 2,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 9. September 2021). Redaktion MyDividends.de