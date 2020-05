Kadant zahlt konstante Dividende aus

Der amerikanische Zulieferer für die Zellstoff- und Papierindustrie, Kadant Inc. (ISIN: US48282T1043, NYSE: KAI), zahlt am 6. August 2020 eine Quartalsdividende von 0,24 US-Dollar je Aktie an seine Investoren. Record date ist der 9. Juli 2020.

Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Aktionäre 0,96 US-Dollar. Beim aktuellen Kursniveau von 87,66 US-Dollar (Stand: 14. Mai 2020) entspricht dies einer Dividendenrendite von 1,10 Prozent. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Westford, im US-Bundesstaat Massachusetts, erwirtschaftete im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 einen Umsatz in Höhe von 159,13 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 171,32 Mio. US-Dollar), wie am 29. April mitgeteilt wurde. Der Gewinn lag bei 12,53 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 10,9 Mio. US-Dollar). Seit Jahresanfang liegt das Papier an der Wall Street mit 16,78 Prozent im Minus und hat eine Marktkapitalisierung von 1 Mrd. US-Dollar (Stand: 14. Mai 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de