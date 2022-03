Kämpfe um ukrainisches Atomkraftwerk - Feuer außerhalb der Anlage

Borodyanka/Lwiw (Reuters) - Während heftiger Kämpfe ukrainischer und russischer Streitkräfte ist bei Europas größtem Atomkraftwerk ein Feuer ausgebrochen.

Ein Trainingsgebäude außerhalb der Anlage des AKW Saporischschja brenne, teilte die ukrainische Staatssicherheit in der Nacht zu Freitag mit. Auf einem Video von der Anlage im Südosten der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind Rauch und Flammen zu sehen. Ein Sprecher des AKW sagte der russischen Nachrichtenagentur RIA, die radioaktive Strahlung in der Umgebung habe sich nicht erhöht. US-Energieministerin Jennifer Granholm bestätigte dies. Die Reaktoren seien durch eine robuste Schutzhülle gesichert und würden heruntergefahren, schrieb sie auf Twitter. US-Präsident Joe Biden forderte Russland auf, die Militäraktionen rund um das AKW einzustellen und Feuerwehrleuten den Zugang zu gewähren.

Biden habe mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesprochen und sich über die Situation informiert, teilte das Weiße Haus mit. Auch der britische Premierminister Boris Johnson sprach mit Selenskyj. Die rücksichtslosen Handlungen von Russlands Präsident Wladimir Putin, der den Einmarsch in die Ukraine als Spezialoperation bezeichnet, könnten nun die Sicherheit Europas direkt bedrohen, erklärte Johnson. Er werde eine Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen einfordern. Die Internationale Atomaufsichtsbehörde IAEA steht ebenfalls in Kontakt mit den ukrainischen Behörden. IAEA-Direktor Rafael Grossi fordere den Stop der Gewalt und warne vor der ernsten Gefahr, falls der Reaktor getroffen würde, schrieb die Behörde auf Twitter.

Reuters konnte die Situation rund um Saporischschja und die Schwere des Brands nicht unabhängig verifizieren. Erste Berichte über ein Feuer in dem Atomkraftwerk schickten die Finanzmärkte in Asien in den Keller, der Ölpreis stieg sprunghaft an. "Die russische Armee schießt von allen Seiten auf Saporischschja NPP, das größte Atomkraftwerk in Europa", schrieb der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba auf Twitter.

Die russischen Streitkräfte hatten bereits das stillgelegte Atomkraftwerk Tschernobyl erobert, in dem es 1986 zu einer Kernschmelze gekommen war. Saporischschja produziert mehr als ein Fünftel des Stroms in der Ukraine.

Die Invasion Russlands in die Ukraine, der größte Angriff auf einen europäischen Staat seit dem zweiten Weltkrieg, hält nun schon neun Tage an. Er soll mittlerweile tausenden Menschen das Leben gekostet haben.