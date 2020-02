Kaffee Future: Viele Hürden voraus!

Erst 2019 gelang es nach einer gut achtjährigen Talfahrt beim Kaffee Future auf rund 90,00 US-Cent einen tragfähigen Boden in Form eines Doppeltiefs auszubilden und gegen Ende selben Jahres über die dazugehörige Triggermarke von 114,05 US-Cent wieder zuzulegen. Hierdurch wurde ein regelkonformes Kaufsignal aktiviert und führte, wie erwartet in den Widerstandsbereich aus den Vorjahren um 136,00 US-Cent sowie den 200-Wochen-Durchschnitt aufwärts. Mit einem Pullback wurde zwar gerechnet, allerdings nicht in dieser Heftigkeit. Der Preis rutschte nämlich unter die Unterstützung von 114,05 US-Cent sowie den 50-Wochen-Durchschnitt auf glatt 100,00 US-Cents durch. Doch just an dieser Stelle startete ein mächtiger Gegenkonter der Käufer und könnte für eine dynamische Erholungsbewegung sorgen. Doch zahlreiche Hindernisse stehen noch im Weg, ganz chancenlos ist ein weiterer Preisaufschwung allerdings nicht!

EMA 50 im Fokus

Trotz der deutlichen Zugewinne aus der letzten Woche müsste für ein regelkonformes Kaufsignal erst der EMA 50 (blaue Linie) sowie die einstiege Triggerlinie um 114,05 US-Cent überwunden werden. Nur hierdurch ließe sich erneutes Aufwärtspotenzial zurück an die Hürde von rund 136,00 US-Cent und den dort verlaufenden EMA 200 (rote Linie) freisetzen. Für dieses Szenario können Investoren dann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DD0N1T zurückgreifen. Mittelfristige Signal ergeben sich erst über dem zuletzt genannten Widerstand. Ein nachhaltiger Kursrutsch unter 100,00 US-Cent würde hingegen die Annahme eines zeitnahen Tests der Verlaufstiefs aus 2019 und der Merke von 89,50 US-Cents stützen.

Kaffee Future (Wochenchart in US-Cent) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 109,77 // 114,05 // 120,00 // 124,90 Unterstützungen: 100,00 // 97,40 // 98,50 // 81,40

Fazit

Aus der Kursreaktion der letzten Wochen geht noch kein nachhaltiger Boden hervor, so viel sollte klar sein. Erst oberhalb von 114,05 US-Cent steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Rückläufer in den Widerstandsbereich um 136,00 US-Cent merklich an. Für dieses Szenario aber auch ein spekulatives Direktinvestment kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DD0N1T zurückgegriffen werden. Die mögliche Rendite-Chance aus dem Stand heraus beträgt 160 Prozent. Der vorgestellte Schein dürfte bei einem Kursstand von 136,00 US-Cent im Kaffee-Future bei 4,50 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung ist unter den aktuellen Jahrestiefs von 97,40 US-Cent anzusetzen, der Ausstiegskurs wurde entsprechend mit 0,49 Euro im Zertifikat berechnet.

Strategie für steigende Kurse WKN: DD0N1T Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,53 - 1,54 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 0,97128 US-Dollar Basiswert: Kaffee Future 07/2020 (ICE) KO-Schwelle: 0,97128 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 108,65 US-Cent Laufzeit: Open End Kursziel: 4,05 Euro Hebel: 6,81 Kurschance: + 160 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Optionsschein findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.