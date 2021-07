Kaiser Aluminum kündigt Quartalsdividende an

Der Industriekonzern Kaiser Aluminum Corp. (ISIN: US4830077040, NASDAQ: KALU) schüttet eine Quartalsdividende von 72 US-Cents je Aktie aus. Die Dividende wird am 13. August 2021 (Record date: 23. Juli 2021) ausbezahlt.

Auf das Jahr gerechnet werden somit 2,88 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 119,80 US-Dollar (Stand: 13. Juli 2021) einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 2,40 Prozent. Im Januar 2021 wurde die Dividende das zehnte Jahr in Folge angehoben (+ 7,5 Prozent).

Kaiser Aluminum wurde 1946 gegründet und beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter. Der Firmensitz liegt in Foothill Ranch in Kalifornien. Der Konzern hat 12 Fabriken in Nordamerika. Im ersten Quartal (31. März) 2021 lag der Umsatz bei 324 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 369,3 Mio. US-Dollar), wie am 28. April berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 4,5 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 29,1 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 mit 21,13 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,95 Mrd. US-Dollar (Stand: 13. Juli 2021) auf.

Redaktion MyDividends.de