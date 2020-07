Kakao: Folgt bald eine deutliche Gegenbewegung?

Wie auch viele andere Rohstoffe, so musste auch der Kakaopreis zuletzt deutlich Federn lassen. Doch die Saisonalität, wie auch das Sentiment zeigen nun an, dass der Preis in Kürze auch wieder Auftrieb bekommen könnte.

Starke saisonale Phase Der Juli ist aus saisonaler Sicht der stärkste Monat des Jahres für den Kakaopreis. Aber auch der August und der September sind, statistisch gesehen, starke Monate und könnten den Abwärtsdruck potenziell stoppen und eine Gegenbewegung einleiten. Doch aufgepasst: Gerade bei Rohstoffen kann es zu lange anhaltenden Bodenbildungsprozessen kommen. Gerade deshalb erscheint es sinnvoll den Hebel entsprechend klein zu wählen. Durch den Abwärtsdruck hat sich zuletzt auch das Sentiment eingetrübt. Als Kontraindikator zeigt dieser Vorfilter also eine potenzielle Trendumkehr an. Kakao (Wochenchart in USD) Tendenz: Wichtige Chartmarken Widerstände: 2.350 // 2.400 // 2.575 Unterstützungen: 2.112 // 2.000 // 1.800 Fazit Der Kakaopreis steht aktuell weiterhin unter Druck. Für antizyklisch-agierende Trader, die davon ausgehen, dass die Unterstützuungszone zwischen 1.800 und 2.100 USD halten wird, könnte ein Einstieg nun von Interesse sein. Strategie für steigende Kurse WKN: DGR9PP Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 4,57 - 4,60 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.648,67 USD Basiswert: Kakao Future KO-Schwelle: 1.698,39 USD akt. Kurs Basiswert: 2.164,00 USD Laufzeit: Open end Kursziel: 10,00 Euro Hebel: 4,18 Kurschance: + 117 Prozent Quelle: DZ Bank Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

