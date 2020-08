Kakao Future: Mittelfristiger Widerstand im Fokus

Seit den Höchstständen aus März 2011 bei 3.036 US-Dollar herrscht eine grobe Seitwärtsbewegung, die in den letzten Jahren jedoch an Volatilität verloren hat und sich langfristig hierdurch ein Keil ausbildet. Kurzfristig und seit dem Jahr 2017 betrachtet herrscht ein untergeordneter Aufwärtstrend, dieser wird jedoch durch die mittelfristige Hürde um 2.567 US-Dollar begrenzt. Aktuell notiert der Kakaopreis nicht weit davon entfernt und könnte diesen Widerstand schon in wenigen Wochen einem Test unterziehen. Unbestreitbar wächst die langfristige Nachfrage nach Kakaoprodukten, dem steht jedoch eine ausgesprochen gute Ernte entgegen. Sollte sich der Markt aber weiter stabilisieren und die Nachfrage merklich anziehen, könnte dies den Durchbruch für den Kakaopreis bedeuten.

Mittel- bis langfristig interessant

Auf Sicht von nur wenigen Wochen und Monaten könnte sich ein Long-Investment durchaus auszahlen, erste Zielbereiche stellt der Horizontalwiderstand bei 2.567 US-Dollar dar. Darüber könnte sogar ein Rücklauf zurück an den übergeordneten Abwärtstrend bei grob 2.700 US-Dollar vollzogen werden und bietet vergleichsweise interessante Einstiegsmöglichkeiten. Zwischengeschaltete Rücksetzer hätten allerdings kurzfristig Platz bis auf die untere Trendbegrenzung verlaufend um 2.150 Punkten. Dort würde sich aus strategischer Sicht ein Long-Investment geradezu aufdrängen. Sollte das Niveau von rund 2.000 US-Dollar jedoch nachhaltig unterschritten werden, müsste eine Korrektur in Richtung der Verlaufstiefs aus Ende 2018 bei 1.667 US-Dollar einkalkuliert werden.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 2.567 // 2.664 // 2.700 // 2.732 Unterstützungen: 2.404 // 2.326 // 2.201 // 2.137

Fazit

Ein Investment in Kakao richtet sich vornehmlich an mittel- bis langfristig orientierte Anleger. Kurzfristig allerdings lässt sich durchaus eine ansehnliche Rendite erzielen, Ziele liegen derzeit bei 2.567 und darüber bei 2.700 US-Dollar für Kakao vor. Wer sich ebenfalls auf die Seite der Bulle schlagen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP6L8A zurückgreifen. Die mögliche Rendite-Chance bei Erreichen der zuletzt genannten Kursmarke beträgt 75 Prozent. Der vorgestellte Schein dürfte entsprechend bei 4,17 Euro notieren. Vorzugsweise sollten noch kleinere Handelspositionen eingegangen werden, weil die Volatilität äußerst hoch ist und schnell zum ausstoppen der Position führen könnte.

Strategie für steigende Kurse WKN: VP6L8A Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,21 - 2,34 Euro Emittent: Vontobel Basispreis: 2.223,70 US-Dollar Basiswert: Kakao Future 07/2020 (ICE) KO-Schwelle: 2.223,70 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 2.468 US-Dollar Laufzeit: Open end Kursziel: 4,17 Euro Hebel: 8,9 Kurschance: + 75 Prozent Quelle: Vontobel

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

