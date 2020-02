Kakao Future: Technisches Kaufsignal

Der Blick auf den Kursverlauf seit Anfang 2016 zeigt den beschriebenen Abwärtstrend, der sich von 3.326 US-Dollar bis auf ein Verlaufstief von grob 1.800 US-Dollar gut ein Jahr später erstreckte. Anschließend kam es zwar zu höheren Notierungen beim Kakaopreis, allerdings reichte dies lediglich für eine grobe Seitwärtsspanne zwischen der oberen Abwärtstrendkanalbegrenzung und der Unterstützung von ungefähr 2.077 US-Dollar aus. Erst Anfang dieses Jahres konnten Bullen genügend Mitbestreiter für ihre Sache gewinnen und zu einem nachhaltigen und vor allem dynamischen Ausbruch über den Downtrend führen. Aus technischer Sicht liegt nun ein eindeutiges Kaufsignal vor, trotz der gesteigerten Ernten in den Anbauländern. Die fundamentale Seite sollte für ein Investment jedoch übergeordnete Berücksichtigung finden.

Technisch eindeutig

Der nachhaltige Ausbruch auf Wochenschlusskursbasis über das Triggerniveau von 2.725 US-Dollar hat nun kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial in den Bereich der Hochs aus 2018 bei grob 2.977 US-Dollar freigesetzt. Sollte das Momentum weiter hoch bleiben, währen sogar Rückläufer an die Verlaufshochs aus Mitte 2016 bei 3.144 US-Dollar vorstellbar und können über entsprechende Long-Instrumente nachgehandelt werden. Für die beschriebenen Abschnitte würde sich durchaus ein Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DF9QYZ anbieten. Ein Kursrutsch unter 2.628 US-Dollar dürfte allerdings den aktuellen Vorstoß der bullischen Marktteilnehmer als eindeutiges Fehlsignal entpuppen und weitere Verluste in den Bereich von 2.454 US-Dollar ermöglichen. Sollte dieser Support für keine nachhaltige Stabilisierung sorgen, müssten weitere Abgaben in Richtung 2.250 US-Dollar stark angenommen werden.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 2.927 // 2.977 // 3.066 // 3.144 Unterstützungen: 2.783 // 2.730 // 2.628 // 2.454

Fazit

Nach Aktivierung und Bestätigung des Kaufsignals auf Wochenschlusskursbasis sind weitere Ziele an den Verlaufshochs aus 2018 bei 2.977 US-Dollar ableitbar. Nach einem kleineren Pullback in diesem Bereich könnten sogar noch einmal die Jahreshöchststände aus 2016 bei 3.144 US-Dollar in Angriff genommen werden. Für beide Abschnitte bietet sich daher ein Long-Investment an, dieses kann beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DF9QYZ erfolgen. Die mögliche Rendite-Chance bei vollständiger Strategieumsetzung beträgt bis zu 65 Prozent. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 2.600 US-Dollar allerdings noch nicht überschreiten, hieraus ergibt sich ein Ausstiegskurs im Schein von 0,76 Euro. Ziele im Zertifikat lassen sich unterdessen bei 4,20 und 5,73 Euro ableiten. Als Anlagehorizont sollten jedoch einige Monate eingeplant werden. Die fundamentale Seite sollte jedoch immer Berücksichtigung bei der Kaufentscheidung auf der einen oder anderen Seite finden.

Strategie für steigende Kurse WKN: DF9QYZ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,49 - 3,52 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 2.519,14 US-Dollar Basiswert: Kakao Future 07/2020 (ICE) KO-Schwelle: 2.519,14 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: Kakao Future 07/2020 (ICE) Laufzeit: Open End Kursziel: 5,73 Euro Hebel: 7,53 Kurschance: + 65 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Optionsschein findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

