Kalifornien legt Pflichtquoten für alternative Lastwagen ab 2024 fest

Washington/Los Angeles (Reuters) - Kalifornien schreibt ab 2024 einen steigenden Anteil von Lastwagen ohne klassische Verbrennungsmotoren vor.

Das zuständige California Air Resources Board (CARB) stimmte am Donnerstag für die Richtlinien, die zunächst fünf bis neun Prozent an Fahrzeugen ohne Emissionen (zero-emission vehicles, ZEV) festschreiben dürften. Bis 2045 sollen dann "soweit möglich" alle verkauften Lastwagen ZEVs sein. Lastwagen sind die größte Quelle von Stickoxiden in dem US-Bundesstaat. Dort leben knapp 40 Millionen Menschen, etwa halb so viele wie in Deutschland. Mehrere US-Autobauer wie Tesla und General Motors arbeiten an Lkw mit alternativen Antrieben.