Kalifornien lockert Corona-Auflagen - Restaurants und Malls weiter zu

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Nur mit kleinen Schritten will Kalifornien strenge Auflagen während der Corona-Krise lockern. Bisher geschlossene Geschäfte, etwa für Spielzeuge, Bücher, Sportartikel, Kleidung oder Blumen, dürfen ihren Betrieb jetzt stufenweise wieder aufnehmen und Waren zum Abholen anbieten. "Dies ist keine Rückkehr zur Normalität", betonte Gouverneur Gavin Newsom am Donnerstag (Ortszeit). Restaurants, Friseure, Kinos und Shopping-Malls bleiben in Kalifornien weiterhin zu.

Bei der langsamen Öffnung des bevölkerungsreichsten US-Staates mit knapp 40 Millionen Einwohnern müssen Geschäfte Abstandsregeln und Hygienevorschriften einhalten. Seit Mitte März sind Kalifornier angewiesen, weitgehend zu Hause zu bleiben, Sport und Bewegung im Freien mit Abstand voneinander sind aber erlaubt.

In dem Westküstenstaat sind nach Informationen vom Donnerstag über 60 000 Infektionen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen, es starben bislang rund 2500 Menschen. Diese Zahlen sind deutlich geringer als in dem am stärksten von Corona betroffenen US-Bundesstaat New York mit nur halb so viel Einwohnern aber über 25 000 Toten./mub/DP/he