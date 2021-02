Kammer - Deutsche Iran-Importe wachsen um ein Drittel - "Viel Potenzial"

Berlin (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft hat im vergangenen Jahr deutlich mehr im Iran eingekauft.

Die Importe aus der Islamischen Republik wuchsen trotz der Corona-Krise um rund ein Drittel auf 273 Millionen, wie die Deutsch-Iranischen Handelskammer am Dienstag mitteilte. Die Exporte in den Iran nahmen um 0,8 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro zu. "Natürlich sind diese Zahlen noch weit unter dem eigentlichen wirtschaftlichen Potenzial des Iran", sagte das Geschäftsführende Vorstandsmitglied der in Hamburg ansässigen Kammer, Michael Tockuss. "Aber, sie zeigen das klare Bekenntnis vieler deutscher Unternehmen zum Iran."

Deutschland belege unter den europäischen Staaten mit weitem Abstand Platz eins der iranischen Handelspartner. Italien liegt demnach mit 561 Millionen Euro bei den Exporten auf Platz zwei, gefolgt von den Niederlanden (363 Mio Euro) und Frankreich (254 Mio Euro).

Für dieses Jahr sieht Tockuss die Chance zu einer deutlichen Besserung der Wirtschaftsbeziehungen zum Iran. "Mit dem neugewählten US-Präsidenten (Joe) Biden, hoffen wir auf eine Rückkehr zum Atomabkommen und damit auf verbesserte politische Rahmenbedingungen für den Handel mit der Islamischen Republik Iran", sagte er.

Der Iran hatte sich 2015 zur Begrenzung seines Atomprogramms bereiterklärt, im Gegenzug wurden die meisten Sanktionen gegen das Land aufgehoben. Die USA unter ihrem damaligen Präsidenten Donald Trump stiegen aber 2018 aus dem Abkommen aus und verhängten Sanktionen, die auch Drittstaaten und deren Unternehmen treffen. Die exterritoriale Wirkung der US-Sanktionen zwingt die meisten Unternehmen dazu, sich zwischen dem US-Markt oder dem Iran zu entscheiden.