Kampagnenstart zum neuen SIXT+ Auto Abo - SIXT sagt „No zu allem, was dich am Autobesitz stört“

SIXT+ goes TV: Spot zum neuen Auto Abo von SIXT läuft ab sofort auf den reichweitenstarken Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe



Ab 349 Euro monatlich bietet SIXT+ ein Rundum-Sorglos-Paket für die Nutzung neuester Fahrzeugmodelle inklusive Haftpflicht, Vollkaskoschutz, Zulassung, Werkstattkosten und TÜV



Robin Ruschke: „Mit SIXT+ haben wir ein sehr spannendes, neues Produkt im Angebot, mit dem wir nach dem erfolgreichen Produktlaunch nun weitere Zielgruppen erschließen möchten. Um die Bekanntheit schnell zu steigern, haben wir uns für eine reichweitenstarke Kampagne inklusive TV entschieden.“



Pullach, 13. Juli 2020 - „Bock auf ein Auto? - Yes!” - wenige Wochen nach dem Launch von SIXT+ bewirbt SIXT nun sein neues Auto Abo in einer Kampagne inklusive TV. „Sag No zu allem, was dich am Autobesitz stört“, heißt es in dem Spot zu SIXT+. Damit will SIXT den Fernsehzuschauern vor allem die Pluspunkte seines neuen Auto Abos näherbringen. Ab 349 Euro monatlich bietet SIXT+ ein Rundum-Sorglos-Paket für die Nutzung neuester Fahrzeugmodelle inklusive Haftpflicht, Vollkaskoschutz, Zulassung, TÜV - ohne lange Lieferzeiten und ohne lange Kündigungsfristen. Der TV-Spot bringt diese Vorteile klar auf den Punkt: „Teuer kaufen? No. Papierkram? No. Feste Laufzeit? No. Werkstattkosten? No.“ - „Sag ,Yes‘ zu monatlichem Fixpreis, alles inklusive und jederzeit kündbar.“ Buchbar ist das neue Angebot SIXT+ auf der neu gestalteten Webseite sixt.de sowie in der SIXT App.

SIXT+ ermöglicht es mehr Menschen mobil zu sein, für die ein klassischer Autokauf aus verschiedenen Gründen keine Option ist. Denn viele wären gerade in der aktuellen Situation wie auch in der Zeit nach der Corona-Krise mobil und unabhängig. Seit dieser Woche wird das Angebot zu dem Auto Abo von SIXT einem breiten Publikum auf den reichweitenstarken Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe präsentiert. Weitere Werbemaßnahmen auf Onlinekanälen, Social Media, in den Stationen und über CRM verstärken die Kampagne. Die Kreation und Konzeption des TV-Spots erfolgte im Rahmen einer Projektzusammenarbeit mit der Agentur StoryMachine.

Robin Ruschke, verantwortlich für Global Brand Strategy & Communications bei SIXT: „Mit SIXT+ haben wir ein sehr spannendes, neues Produkt im Angebot, mit dem wir nach dem erfolgreichen Produktlaunch nun weitere Zielgruppen erschließen möchten. Um die Bekanntheit schnell zu steigern, haben wir uns für eine reichweitenstarke Kampagne inklusive TV entschieden. Die Kommunikation fokussiert sich dabei unmissverständlich auf die wesentlichen Vorteile unseres Auto Abos.“

Über SIXT:

Die SIXT SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Autovermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto-Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro (2019) und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de

