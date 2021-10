Kampf dem Plastik – Die drei „R“s gewinnen an Bedeutung!

Das britische Finanzministerium hat gestern (27. Oktober) sechs Gesetzesänderungen veröffentlicht, nach denen die Hersteller für Kunststoffverpackungen mit einem Recyclinganteil von weniger als 30 Prozent 200 Pfund pro Tonne zahlen müssen. Nach Angaben der Regierung wird die als „Kunststoffverpackungssteuer“ bezeichnete Abgabe, die im April 2022 eingeführt werden soll, einen deutlichen wirtschaftlichen Anreiz für Unternehmen darstellen, recyceltes Kunststoffmaterial in Kunststoffverpackungen zu verwenden. In zahlreichen weiteren Ländern und Regionen wurden in den zurückliegenden Jahren verschiedene Plastikprodukte verboten, Alternativen entwickelt und Recyclingprozesse verbessert. Davon profitiert auch das Indexzertifikat ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR). Der Trend zu mehr „Reuse, recycle oder reduce“ steht jedoch erst am Anfang.

Corona verschärft das Problem

Neuen Zahlen des World Economic Forum zufolge wurden bisher rund acht Milliarden Tonnen Plastik produziert. Und jedes Jahr kommen weitere 300 Millionen Tonnen hinzu. Tendenz steigend. Auch in zahlreichen medizinischen Wegwerfprodukten wie Einweghandschuhen, Atemmasken oder Schutzbrillen ist Plastik enthalten. Die Nachfrage nach solchen Artikeln ist infolge der Corona-Pandemie sprunghaft gestiegen. Und damit leider auch das Müllaufkommen. „Die COVID-19-Pandemie hat das Plastikproblem zusätzlich verschärft: In den Meeren schwimmen achtlos weggeworfene Masken und durch die Entsorgung von Einweg-Schutzausrüstung werden Unmengen von Kunststoffabfall produziert“, sagt Hans Bruyninckx, Exekutivdirektor der Europäischen Umweltagentur (Quelle: EUA, Pressemitteilung vom 28. Januar 2021). Zudem hat die Pandemie dazu beigetragen, dass der Online-Handel boomt und jeden Tag Abermillionen Waren mit Kunststoffverpackungen versandt werden. Dem World Economic Forum zufolge wurden bisher nur rund zehn Prozent des produzierten Plastiks recycelt. Das Forum schätzt, dass Absichtserklärungen seitens der Politik und Unternehmen dazu führen könnten, dass der Plastikmüll, der in den Meeren landet, bis 2040 nur um sieben Prozent reduziert werden dürfte. Zu wenig, um das Plastikmüllproblem zu lösen.

Eine interessante Anlagelösung

Was also tun? Plastik generell verbieten? Das erscheint wenig realistisch. „Plastik ist ein sehr vielfältiger Stoff, der viele legitime Anwendungsmöglichkeiten bietet“, sagt Ronja Wöstheinrich, Senior Associate bei ISS ESG, einem führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsratings. Stattdessen gehe es darum, Ersatzstoffe zu entwickeln oder vernünftige Wege zu finden, Plastikprodukte wiederzuverwenden und zu recyceln. Die Formel lautet also: Reduce / Reuse / Recycle (die 3 „R“s). Auf entsprechende Aktivitäten haben sich mittlerweile zahlreiche Unternehmen spezialisiert. Mit einem HVB Open End Index Zertifikat können Anleger kompakt in diesen Themenbereich investieren. Basiswert des Zertifikats ist der ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR). Er enthält bis zu 25 Unternehmen, die auf verschiedene Weise ihren Beitrag zur Lösung des Plastikproblems leisten können. Der Index bildet die Wertentwicklung von Aktien ab, die vorwiegend Technologien zur Reduzierung, Wiederverwendung oder dem Recycling von kunststoffbasierten Produkten entwickeln, anwenden und/oder vermarkten. Zudem müssen alle im Index vertretenen Unternehmen bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen (ESG-Kriterien), die vom Researchhaus ISS ESG stetig überprüft werden. Aktuell sind unter anderem die Recycler Biffa, Cleanaway Waste Management und Veolia, der Holzproduktehersteller Lenzing, Logistikspezialisten wie Brambles und Verpackungskonzerne wie Smurfit Kappa im Index enthalten.

Die Nettodividenden werden im Indexzertifikat ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR) (WKN HVB5PL) reinvestiert und die Zusammensetzung und Gewichtung halbjährlich überprüft und angepasst. Die jährliche Indexgebühr liegt bei 1,5 Prozent. Weitere Infos und aktuelle Details zum Index finden Sie unter: onemarkets.de/anti-plastic

HVB Open End Index Zertifikat Basiswert ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR) ISIN/WKN DE000HVB5PL7/HVB5PL Teilhabefaktor 100 % Rückzahlungstermin Open End* Indexgebühr p.a. 1,50 % Verkaufskurs EUR 103,09 * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen.

