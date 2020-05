Kampf gegen Coronavirus: Macron will Hommage am Nationalfeiertag

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich soll es nach dem Willen von Staatschef Emmanuel Macron am Nationalfeiertag eine Hommage für die Menschen geben, die sich im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie verdient gemacht haben. Das sagte Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye am Mittwoch in Paris nach einer Kabinettssitzung.

Am 14. Juli findet üblicherweise eine große Militärparade auf den Champs-Élysées in Paris statt. Macron hatte im vergangenen Jahr Bundeskanzlerin Angela Merkel und andere Staats- und Regierungschefs zu der Traditionsveranstaltung eingeladen.

Ndiaye sagte, es solle auch eine im 19. Jahrhundert eingeführte Medaille wiederaufgelegt werden, um das Engagement einzelner oder mehrerer Menschen im Kampf gegen Epidemien auszuzeichnen. Diese Medaille sei 1884 nach dem Ausbruch einer Cholera-Epidemie geschaffen worden./cb/DP/men