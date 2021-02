Kampf gegen Virus-Varianten - CureVac und GSK kooperieren bei Impfstoff

Frankfurt (Reuters) - Das Biotechunternehmen CureVac will zusammen mit dem britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) Covid-19-Impfstoffe der nächsten Generation entwickeln.

Diese sollen sich gegen die neuen aufkommenden Virus-Varianten richten, teilten die beiden Unternehmen am Mittwoch mit. Verfügbar könnte das Vakzin bei erfolgreicher Entwicklung und Zulassung durch die Behörden im kommenden Jahr sein. Die Zusammenarbeit baut auf dem bestehenden Covid-19-Impfstoff von CureVac auf, der sich gegenwärtig in der entscheidenden Phase der Entwicklung befindet und auf der so genannten Boten-RNA (mRNA) basiert. GSK will CureVac bei der Herstellung von bis zu 100 Millionen Dosen dieses Impfstoffkandidaten im Jahr 2021 unterstützen.