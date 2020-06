Kampf um die 12.000er Marke im DAX

Der Abgabedruck vom Donnerstag lastete zur Markteröffnung schwer auf Seele der Börsianer. Immerhin verlor der Dow Jones rund 1.800 Punkte und wir sahen im DAX eine komplette Abnahme der Junigewinne. Wie entfaltete sich der Wochenausklang nach diesen Vorgaben?

Verunsicherung ist weiter präsent

Der Aktienmarkt scheint zwischen Hoffnung auf eine Besserung der Wirtschaftslag eund der Verunsicherung über diese Daten zu schwanken. Die Daten der US-Notenbank FED wirkten am Donnerstag nach und brachten bei vielen Marktteilnehmer die "hard facts" in Bezug auf die wirtschaftliche Erinnerung zurück ins Kalkül.

So musste gestern die Marke von 12.000 Punkte im DAX zum Handelsende erst einmal aufgegeben und nach der schwachen Wall Street in der Nachbörse weitere Verluste verzeichnet werden.

Entsprechend tief eröffnete der DAX heute Morgen. Mit 11.876 Punkten gab es für einige Stopp-Orders noch Spielraum, eh sich das Sentiment am Markt besserte. Die 12.000 wurde recht zügig wieder erreicht und nach einer weiten kurzen Orientierung entschied sich der Markt bis zum Mittag für steigende Kurse.

Vor Eröffnung der Wall Street, welche vorbörslich stärker notierte, konnte der DAX bis auf 12.172 Punkte klettern. Mit der US-Markteröffnung kam es allerdings wieder zu Verkäufen, die sich vor allem in Richtung XETRA-Schluss erweiterten. So blieb am Ende des Handelstages kein Gewinn mehr übrig und der DAX schloss mit 20 Zählern Verlust erneut unter der runden Marke von 12.000 Punkten.

Folgender Intraday-Verlauf und die Eckdaten skizzieren das Marktgeschehen:

Eröffnung 11.876,34PKT Tageshoch 12.172,63PKT Tagestief 11.828,66PKT Vortageskurs 11.970,29PKT

Nachbörslich kann die 12.000er-Marke wieder erobert werden. Als Spanne zur Vorbörse bleibt damit eine Bewegung von 200 Punkten zu skizzieren und eine Intraday-Bandbreite von mehr als 300 Punkten. Die Volatilität ist somit weiterhin hoch.

Wie entwickelten sich die Einzelwerte?

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Übersicht der Tops & Flops sieht am Freitag deutlich positiver als am Vortag aus. Hier konnte sich beispielsweise die Lufthansa vom letzten Platz gestern auf Platz 1 heute im DAX-Ranking vorarbeiten.

Am Markt wurde die Nachricht positiv aufgenommen, dass von Konzernseite aus weitere Einsparungen vorgenommen werden sollen. Auch wenn hier noch mit der Gewerkschaft und den Aktionären entsprechend verhandelt werden muss, stehen bereits 22.000 Stellenstreichungen bei einer gesamten Belegschaft von 138.000 Mitarbeitern im Raum. Denn nach der Abgabe einiger Slots werden deutlich weniger Maschinen benötigt.

Dies besprachen wir bereits am Morgen vor der Markteröffnung, schauen Sie gerne im Nachgang noch einmal hinein:

Unter den weiteren Gewinnern war heute auch wieder MTU Aero Engines zu finden. Ein Wert, der vor allem für Trader in jüngster zeit aufgrund seiner Volatilität sehr spannend ist.

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Die jüngste Tageskerze hat keine weiteren Impule vorgeben können. Wir stehen im DAX auf dem Startniveau des Monats Juni und haben damit in dieser Woche komplett die Aufwärtsbewegung der Vorwoche korrigiert:

Hier gilt es nun eine weitere Entscheidung am Markt zu finden. Schaffen wir die Rückeroberund der 12.000er-Marke nachhaltig und können eine Aufwärtstendenz fortsetzen oder wird eine weitere Schwächephase eingeleitet?

Gerne finden wir zusammen darauf entsprechende Antworten,

kommen Sie erst einmal gut in das Wochenende und bleiben Sie vor allem gesund.

Ihr Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

