Kanada will 'unbegrenzte Anzahl' ukrainischer Flüchtlinge aufnehmen

OTTAWA (dpa-AFX) - Kanada ist nach Angaben von Einwanderungsminister Sean Fraser bereit, eine "unbegrenzte Anzahl" ukrainischer Flüchtlinge aufzunehmen. Die meisten üblichen Visa-Bedingungen seien dafür außer Kraft gesetzt worden, teilte Fraser am Donnerstag mit. Stattdessen habe sein Ministerium eine neue Visa-Kategorie eingeführt, die es dafür akzeptierten Ukrainern ermögliche, bis zu zwei Jahre lang in Kanada zu leben und zu arbeiten oder zu studieren. Für Ukrainer mit Familienmitgliedern in Kanada werde es erleichtert, ebenfalls in dem nordamerikanischen Land zu leben. Laut den Vereinten Nationen sind nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine inzwischen mehr als eine Million Menschen aus dem Land auf der Flucht./cah/DP/nas