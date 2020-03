Kanadische Notenbank senkt Leitzins und kauft Anleihen

OTTAWA (dpa-AFX) - Die kanadische Zentralbank hat ihre Geldpolitik zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise weiter reduziert. Wie die Zentralbank am Freitag nach einer außerplanmäßigen Sitzung in Ottawa mitteilte, sinkt ihr Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 0,25 Prozent. Ein früheres Rekordtief wird damit eingestellt. Zudem kündigte die Notenbank an, in den Kauf von kurzlaufenden Unternehmensanleihen (Commercial Papers) und Staatsanleihen einzusteigen. Die Zentralbank ergreift damit ähnliche Schritte wie andere große Notenbanken vor ihr./bgf/ssc/jha/