Kanbanize hilft Instana mit Blick auf verteilt arbeitende Ingenieursteams bei der Beschleunigung des Wachstums und Verbesserung der Wertschöpfung

Kanbanize, eine digitale Kanban-Plattformlösung für agiles Projektmanagement, und Instana, ein führender Anbieter von Lösungen rund um Application Performance Monitoring (APM) und Observability für cloudnative Microservice-Anwendungen, gaben heute bekannt, dass das weltweite Ingenieursteam von Instana mithilfe von angewandten Kanban-Vorgehensweisen von Kanbanize sein Wachstum beschleunigt und Prozessstabilität erreicht hat.

Instana suchte nach einer Methode, um die Tätigkeiten der mehr als 15 Ingenieurteams in den USA und Europa sichtbarer zu machen und stieß dabei auf Kanban, einen evolutionären Ansatz zur Prozessverbesserung, um Nachhaltigkeit in Organisationen zu erzielen. Durch die Einführung von Kanban und Kanbanize konnte Instana die weltweiten technischen Abläufe sofort sichtbar machen. Die Teams waren damit zudem in der Lage, Prozessstabilität zu erreichen, sich auf die Wertschöpfung zu konzentrieren und kontinuierliche Verbesserungsmaßnahmen zu institutionalisieren. Instana erzielte überdies folgende Ergebnisse:



Transformation von Prozessen in Pull-Systeme, mit denen die Teams die Kontrolle über ihren Arbeitsablauf gewannen, und die zur Stabilisierung von Nachfrageschwankungen beitrugen und somit die Prozessplanbarkeit verbesserten.



Transformation von Prozessen in Pull-Systeme, mit denen die Teams die Kontrolle über ihren Arbeitsablauf gewannen, und die zur Stabilisierung von Nachfrageschwankungen beitrugen und somit die Prozessplanbarkeit verbesserten.

Entlastung der Teams von manuellen Aufgaben und Fokussierung ihrer Ressourcen auf die Erbringung von Kundennutzen durch Prozessautomatisierung.



Entlastung der Teams von manuellen Aufgaben und Fokussierung ihrer Ressourcen auf die Erbringung von Kundennutzen durch Prozessautomatisierung.

Einleitung datengesteuerter kontinuierlicher Verbesserungsmaßnahmen und Einrichtung der erforderlichen Feedback-Schleifen mithilfe der Berichts- und Analysefunktionen von Kanbanize.



„Wenn es nur um Sichtbarkeit gehen würde, wäre ein gewöhnlicher Task Tracker ausreichend, wenn man jedoch ernsthaft die Feedback-Schleife schließen und den Teams helfen will, fundierte datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, dann ist ganz offensichtlich Kanbanize das geeignete Tool“, sagte Nils Wloka, Director of Engineering bei Instana.

Instana prüft derzeit die Option, Kanban auf die gesamte Wertschöpfungskette auszuweiten, damit sie auf organisatorischer Ebene ihre Wirkung besser entfalten kann.

Die vollständige Fallstudie über Kanbanize und Instana finden Sie hier.

Über Kanbanize

Kanbanize ist die führende Kanban-Plattform für effizientes Projektmanagement und effiziente Projektabwicklung. Sie sorgt dafür, dass alle Projekte für Manager sichtbarer werden, verbindet Planung und Ausführung und steuert die kontinuierliche Optimierung der Abwicklungs-Workflows. Aufgrund der Skalierbarkeit kann Kanbanize leicht von einem einzelnen Ausführungsteam auf ein gesamtes strategisches Portfolio ausgedehnt werden. Weitere Informationen finden Sie hier.

Über Instana

Instana ist ein führender Anbieter von Lösungen rund um Application Performance Monitoring (APM) und Observability für cloudnative Microservice-Anwendungen. Die auf automatisiertem APM basierende Enterprise Observability Platform des Unternehmens erfasst alle Observability-Metriken, verfolgt jede Anfrage und profiliert kontinuierlich und automatisch alle Prozesse und leitet die verwertbaren Informationen mit vollständigem Kontext an Dev+Ops zwecks Optimierung ihrer Anwendungsperformance und Pipelines weiter. Weitere Informationen finden Sie hier.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201112005895/de/

Emma Gielata

kanbanize@matternow.com