Kann Cathie Wood im Jahr 2022 wieder Erfolge verzeichnen?

Die größte Position des ARK Innovation ETF ist Tesla, aber der Fonds hat seine Position seit September abgebaut.

Der Fonds hat seine zweitgrößte Position, Teladoc, aufgestockt, aber diese Aktie hat seit ihrem Höchststand im Februar mehr als zwei Drittel ihres Wertes verloren.

Der Kauf von disruptiven Wachstumsaktien und das Aufgreifen aufkommender Trends ist immer noch eine sinnvolle Investmentstrategie.

Wichtige Punkte

Cathie Wood, Gründerin, CEO und Aktieninvestorin bei ARK Invest, will feiern, als wäre es das Jahr 2020, und es ist leicht zu verstehen, warum sie dieses Jahr immer noch auf ihre Schecks schreiben möchte. Ihre Sammlung wachstumsorientierter börsengehandelter Fonds (ETFs) dominierte den Markt im letzten Jahr. Der Ark Innovation ETF, ihr Vorzeige-Fonds mit einem Vermögen von mehr als 21 Milliarden US-Dollar, hat im letzten Jahr mit einem Anstieg von 150 % für Aufsehen gesorgt. Im Jahr 2021 hat sich der ETF mit einem Rückgang von 19 % als tödlich erwiesen und erreichte letzten Donnerstag ein neues 52-Wochen-Tief.

Auffällige Fonds fallen immer wieder in Ungnade. Diese Situation ist einzigartig, weil Woods Transparenz den Untergang in Echtzeit miterlebt. ARK verschickt nach jedem Handelstag E-Mails an alle interessierten Empfänger, in denen die Aktien genannt werden, die Wood im Laufe des Tages in allen ihren ETFs gekauft und verkauft hat.

Als die Fonds im letzten Jahr so gut liefen (und sie liefen wirklich gut), war das eine Meisterleistung für Wachstumsinvestoren. Im Jahr 2021 war es eine Komödie der Irrtümer, denn wir sehen, wie sie routinemäßig einige der schwindenden Positionen aufstockt.

Der lange Weg zurück

Wood denkt, sie kauft den Dip, aber das tut sie nicht. Sie fängt fallende Steakmesser auf. Während eines Erdbebens.

Die Hälfte der sechs größten Positionen des ETFs sind in diesem Jahr zwischen 37 % und 52 % gefallen, und Wood hat diese Positionen auf dem Weg nach unten größtenteils aufgestockt. Teladoc ist die zweitgrößte Position des Ark Innovation ETF und macht 5,8 % seines Vermögens aus. Das führende Unternehmen im Bereich Telemedizin war im letzten Jahr das Aushängeschild des Gesundheitsbereichs, als die Pandemie die Menschen dazu zwang, medizinische Hilfe aus dem Internet zu holen. Dieses Jahr hat sich als schwierig erwiesen, da sich das organische Wachstum verlangsamt hat und die Bedrohungen durch die Konkurrenz zugenommen haben.

Teladoc ist die Aktie, die im Jahr 2021 um 52 % gefallen ist. Ziehe die Startlinie bei ihrem Höchststand im Februar und wir sprechen von einem Einbruch von 69 %. Wood hat während des gesamten Abstiegs Aktien von Teladoc gekauft. Wie sonst ist es zu erklären, dass eine Aktie, die mehr als zwei Drittel ihres Höchststandes verloren hat, immer noch die Silbermedaille im Portfolio hat?

Ohne Bargeld oder Sekundäremissionen muss ein ETF Aktien verkaufen, um etwas anderes zu kaufen. Dieses schwierige Jahr wird noch dadurch verschlimmert, dass Wood auch einige kostspielige Entscheidungen auf der Verkaufsseite getroffen hat. Tesla ist eine der Aktien, die sich am besten entwickelt haben, und mit fast 10 % des Portfolios die größte Position des Ark Innovation ETF.

Das Unternehmen, das Elektroautos populär gemacht hat, ist in diesem Jahr heiß gelaufen und hat bis zum Börsenschluss letzten Donnerstag 54 % zugelegt. Man könnte erwarten, dass ein Fonds, der ein Zehntel seines Portfolios in einem heißen Eisen hat, dieses Jahr gewinnt, aber du weißt bereits, wie das Rennen ausgeht. Hürden. Den ganzen Weg nach unten.

Der Ark Innovation ETF hat in den letzten Monaten tatsächlich Tesla-Aktien verkauft. Woods Fonds hat seinen Anteil am wertvollsten Autohersteller der Welt seit dem 9. September 18mal reduziert, und in dieser Zeitspanne ist die Aktie um schicksalhafte 44 % gestiegen. Hinzu kommt, dass die Erlöse aus dem steigenden Tesla-Anteil die Löcher in ihrem Portfolio gestopft haben.

Ausgleichen nach einem ungeraden Jahr

Ich habe ARK Invest hier hart kritisiert, aber ich glaube nicht, dass Woods Leistung im Jahr 2020 ein Zufall war. Ihre ETFs haben gute Chancen, sich im Jahr 2022 zu erholen. Sie hat in der Vergangenheit disruptive Wachstumsaktien und aufkommende Trends richtig eingeschätzt, und nur weil die letzten Monate ihrem Investitionsstil nicht gut getan haben, heißt das nicht, dass sie ihr Händchen verloren hat.

Es ist leicht vorstellbar, dass Teladoc (das jetzt für weniger gehandelt wird, als im letzten Jahr für Livongo Health bezahlt wurde) einer der größten Gewinner im Jahr 2022 sein wird. Obwohl ich ein Tesla-Fahrer und -Aktionär bin, würde es mich auch nicht überraschen, wenn Tesla im nächsten Jahr vom Spitzenreiter zum Nachzügler wird. Jeder Raser muss einen Boxenstopp einlegen, wenn die Reifen anfangen, ihr Profil zu verlieren.

Wood ist nach wie vor eine hervorragende Investorin mit einer ausreichend langen Erfolgsbilanz, um die raue Phase der Kauf- und Verkaufsentscheidungen in diesem Jahr zu verzeihen. Ich würde nicht dagegen wetten, dass sie im Jahr 2022 zurückkommt.

Der Artikel Kann Cathie Wood im Jahr 2022 wieder Erfolge verzeichnen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Rick Munarriz auf Englisch verfasst und am 03.12.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Teladoc Health und Tesla.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images