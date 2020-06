Kann dich die Aktie der Allianz jetzt noch zum Millionär machen?

Die Aktie der Allianz ist in den letzten Tagen, Wochen und ein, zwei Monaten wieder mächtig gestiegen. Derzeit werden die Anteilsscheine auf einem Aktienkursniveau von 192,40 Euro (08.06.2020, maßgeblich für alle Kurse) gehandelt. Seit dem Coronatief von 117,00 Euro ist die Aktie wieder um 64 % gestiegen. Eine steile Performance innerhalb eines solch kurzen Zeitraums.

Nicht vergessen sollten Investoren außerdem, dass es noch eine üppige Dividende gegeben hat. Im Mai dieses Jahres und somit in der eigentlichen Dividendensaison hat der DAX-Versicherer schließlich weitere 9,60 Euro ausgezahlt. Ein Wert, der selbst bei einem derzeitigen Kursniveau noch einer Dividendenrendite in Höhe von fast 5 % entsprechen würde.

Aber kann die Aktie der Allianz dich auch jetzt noch reich oder womöglich zum Millionär machen? Eine Frage, der wir im Folgenden einmal etwas näher auf den Grund gehen wollen.

Das Wachstum ist eher moderat …

Um eine langfristig möglichst steile Performance vorweisen zu können, müsste die Allianz-Aktie idealerweise natürlich in einer Wachstumsspur sein. Gerade ambitionierte Wachstumsraketen liefern mittel- bis langfristig schließlich die besten Renditen. Allerdings kann der DAX-Versicherer hier bloß begrenzt liefern.

In diesem Jahr wird es aufgrund des Coronavirus sogar eher Einschnitte insbesondere bei den Ergebnissen geben. Das Versicherungsgeschäft und insbesondere die Prämieneinnahmen erweisen sich zwar als solide, wie ein Blick auf aktuelle Quartalszahlen mit einem Umsatzplus im niedrigeren bis mittleren einstelligen Prozentbereich offenbart. Allerdings ist der Gewinn je Aktie innerhalb der ersten drei Monate bereits um ca. 28 % auf 3,36 Euro eingebrochen. Ein Wink, wie es vermutlich auch in diesem Geschäftsjahr weitergeht? Ja, denn das Management hat kein Rekordjahr in Aussicht gestellt mit moderaten Ergebnisverbesserungen.

Mittel- bis langfristig könnte das allerdings wiederum eintreten: Die Aktie der Allianz konnte in den letzten Jahren schließlich einen beständigen Wachstumskurs zeigen. Im letzten Geschäftsjahr 2019 stieg das Ergebnis je Aktie unterm Strich um 8,4 % auf 18,90 Euro. Ein doch vergleichsweise beständiges Wachstum der letzten Jahre, das teilweise durch Aktienrückkäufe befeuert worden ist.

Allerdings: Die Aktie der Allianz ist eher auf einer moderaten Wachstumsspur und nicht als Wachstumsrakete einzustufen. Das könnte das Millionenvorhaben ein wenig erschweren.

Die Bewertung im Blick!

Die Bewertung der Allianz erscheint allerdings noch immer vergleichsweise preiswert. Die Dividendenrendite mit ca. 5 % auf Basis des derzeitigen Kursniveaus ist beispielsweise ein Indikator für diese günstige Ausgangslage. Weitere Kennzahlen offenbaren das ebenfalls.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei einem 2019er-Gewinn je Aktie beispielsweise bei lediglich 10,2 und die Aktie der Allianz wird gemessen an einem 2019er-Buchwert je Aktie von ca. 177 Euro knapp über diesem Wert gehandelt. Von einer teuren Ausgangslage zu sprechen wäre daher vermessen.

Selbst wenn die Aktie der Allianz eher moderat wächst, dürfte die Dividende in den nächsten Jahren steigen und sich die Bewertung weiter vergünstigen. Der Aktienkurs könnte entsprechend weiter zulegen. Was allerdings, wie gesagt, vom Zurückfinden in die bisherige Wachstumsspur abhängig ist.

Der Foolishe Schlussstrich

Unterm Strich wird dich die Allianz vermutlich nicht zum Millionär machen. Zumindest nicht mit einem gewöhnlichen Einsatz im Rahmen eines diversifizierten Portfolios. Das Wachstum ist dafür einfach zu moderat, selbst in Anbetracht der günstigen Bewertung.

Was die Aktie der Allianz jedoch kann, ist, solide Renditen in den nächsten Jahren zu ermöglichen. Eben aufgrund dieser günstigen Bewertung, den starken Dividenden und der Aussicht auf die Rückkehr hin zu einem moderaten Wachstum. Wer weiß: Vielleicht ist das im Grunde ja ein Mix, der ebenfalls attraktiv erscheint? Selbst wenn es hier eben nicht die stärksten Kursausschläge innerhalb weniger Jahre geben wird.

