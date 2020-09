Kann dich die Aktie von MercadoLibre jetzt noch zum Millionär machen?

Aktien, die Investoren direkt zum Millionär machen können, sind natürlich ein gesuchtes Gut. Investoren sollten dabei jedoch eines nicht vergessen: Selbst wenn man es schafft, eine Aktie mit einem solchen Potenzial zu identifizieren, so wird es garantiert viel Zeit benötigen. Außerdem sollte man stets Chancen und Risiken analysieren.

Aber wie steht es eigentlich um die Aktie von MercadoLibre? Besitzt diese spannende Chance jetzt noch die Möglichkeit, dich zum Millionär zu machen? Oder ist ein Großteil des Potenzials jetzt bereits verschwunden? Ein paar spannende Fragen, denen wir heute auf den Grund gehen wollen: Ein Foolishes Check-up wird mit Sicherheit ein paar interessante Aspekte ans Tageslicht befördern.

MercadoLibre: Wachstum, Markt & Chance im Blick!

Grundsätzlich besitzt die Aktie von MercadoLibre jedenfalls ein Merkmal, das wichtig für eine solche Aktie ist: ein solides Wachstum. Im letzten Quartal konnten die Lateinamerikaner ihren Umsatz um starke 123 % auf 878 Mio. US-Dollar steigern. Das Payment Volume stieg dabei um 142 % im Jahresvergleich auf 11,2 Mrd. US-Dollar. Das Gross Merchandise Volume im E-Commerce kletterte um 101,5 % auf 5,0 Mrd. US-Dollar. Alles auf währungsbereinigter Basis, wohlgemerkt.

Das führt uns wiederum zu einer zweiten wichtigen Erkenntnis: MercadoLibre besitzt mit der Ausrichtung auf E-Commerce und digitale Zahlungsdienstleistungen zwei spannende Megatrends, die das Wachstum ankurbeln. Zudem ist der lateinamerikanische Markt langfristig aussichtsreich. Nicht bloß, dass viele Länder, hm, sagen wir: aufstrebend sind, was die Wachstumschancen in diesen noch vergleichsweise jungen Märkten unterstreicht. Nein, auch die ca. 640 Mio. potenziellen Kunden sind ein gigantisches Marktpotenzial. Zumal MercadoLibre erst in Argentinien, Brasilien und Mexiko einen Großteil seiner Umsätze erwirtschaftet. Das regionale Potenzial könnte entsprechend noch groß sein.

MercadoLibre unterstützt einerseits mit MercadoPago, dem Zahlungsdienstleister, und Envios, dem Logistik-Arm, den E-Commerce. Da allerdings mehr als die Hälfte des Transaktionsvolumens von MercadoPago plattformfremd abgewickelt wird, besitzt dieser Bereich seine eigene Dynamik. MercadoPago könnte daher die Chance besitzen, der führende Zahlungsdienstleister Lateinamerikas zu werden. Das führt unterm Strich zu der Vision, dass MercadoLibre insgesamt zu einem Amazon und PayPal Lateinamerikas heranreifen wird.

Reicht die Bewertung für eine Millionärs-Macher-Aktie?

Doch selbst in Anbetracht dieser spannenden Vision könnte es einen Faktor geben, der dagegen spricht, dass MercadoLibre noch alleine als Millionärs-Macher-Aktie taugt: die Bewertung. Gegenwärtig beläuft sich der Börsenwert der Lateinamerikaner auf rund 51,4 Mrd. US-Dollar. Gemessen am letzten Quartalsumsatz von 878 Mio. US-Dollar liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei ca. 14,7. Allerdings ist das nicht der springende Punkt.

Ob das Kurs-Umsatz-Verhältnis günstig oder teuer ist, daran mögen sich die Geister scheiden. Fest steht jedoch, dass eine Marktkapitalisierung von 51,4 Mrd. US-Dollar inzwischen alles andere als klein ist. Um erneut eine Performance von über 100 % zu erzielen, wird der Börsenwert auf 100 Mrd. US-Dollar ansteigen müssen. Das zeigt, dass eine junge, dynamische Phase allmählich vorbei sein könnte.

Ein solches Potenzial ist definitiv vorhanden, keine Frage. Auch in Anbetracht der Risiken, dass die Konkurrenzlage mittel- bis langfristig zunehmen könnte. Oder aber, dass Lateinamerika insgesamt ein eher unruhiger Markt ist. Für eine klare Millionärs-Macher-Aktie könnte MercadoLibre inzwischen jedoch schon sehr reif sein.

Es muss nicht direkt die Million sein …

Trotzdem sollten Foolishe Investoren über eine Sache nachdenken: Es muss schließlich nicht direkt die Million aus dem Stegreif sein, oder? Die Aktie von MercadoLibre könnte jetzt jedenfalls über ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis verfügen und folgt klaren Wachstumstrends. Möglicherweise ist die Aktie daher ein spannender Kandidat, um dich auf diesem Weg zu begleiten. Selbst wenn sie alleine nicht das Potenzial besitzt, dich aus dem Stegreif zum Millionär zu machen.

Vincent besitzt Aktien von MercadoLibre. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von MercadoLibre.

