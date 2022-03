Kann die A-Aktie von Berkshire Hathaway auf eine Million US-Dollar klettern?

Die A-Aktie von Berkshire Hathaway hat zuletzt einen bemerkenswerten Meilenstein markiert. Mit einem Aktienkurs von 500.000 US-Dollar hat sie einen neuen Rekord aufgestellt. Wohl auch im Hinblick auf den allgemein höchsten Kurs, den jemals eine Aktie erreicht hat.

Logisch Anschlussfrage: Kann Berkshire Hathaway auch einen Aktienkurs von einer Million US-Dollar erreichen? Die Frage tangiert vielleicht nicht die Möglichkeit, nein, sondern eher das Wann. Lass uns deshalb mal ein wenig herumrechnen.

Berkshire Hathaway: Eine Million US-Dollar bei der A-Aktie?

Damit Berkshire Hathaway beim Aktienkurs die Marke von einer Million US-Dollar knackt, müsste sich dieser entsprechend verdoppeln. Zumindest wenn wir von 500.000 US-Dollar je A-Aktie ausgehen, zuletzt 504.000 US-Dollar. Wenn sich ein solches Bewertungsmaß einschleicht, so würde aus einer Marktkapitalisierung in Höhe von derzeit 738 Mrd. US-Dollar eine von ca. 1,56 Billionen US-Dollar werden. Damit stiege das Konglomerat in eine neue Bewertungsklasse hinauf.

Trotzdem ist es lediglich eine Frage der Mathematik. Berkshire Hathaway hat im letzten Jahr in der Spitze 40 % an Wert zugelegt. Damit die Aktie in zehn Jahren dieses Niveau erreicht, benötigte es lediglich eine durchschnittliche Rendite von 7,17 % p. a. Oder anders ausgedrückt: Es wäre sogar eine Enttäuschung, wenn das Konglomerat nicht in zehn Jahren auf über eine Million US-Dollar gemessen am Börsenwert klettern würde. Und eine herausragende Underperformance, selbst für diesen inzwischen deutlich größeren Konzern.

Warren Buffetts Konglomerat ist jedoch darauf ausgelegt, zeitlose, wertsteigende Renditen einzufahren. Insofern ist die Ausgangslage ideal mithilfe der Beteiligungen und anderer Möglichkeiten. Sogar Aktienrückkäufe können die Bewertung stützen oder die Aktie auf die Marke von einer Million US-Dollar hieven. Möglichkeiten sind auch in Anbetracht der über 140 Mrd. US-Dollar in Cash möglich, um Rendite einzufahren. Wobei sich bei den Aktienrückkäufen zeigt, dass sich der Börsenwert für eine Kursverdopplung nicht einmal verdoppeln müsste.

Eine Frage der Zeit

The Sky is the Limit: Das gilt wohl wirklich für die A-Aktie von Berkshire Hathaway. 500.000 US-Dollar sind ebenfalls nur ein Etappenziel. So wie es zuvor mal 100.000 US-Dollar gewesen sind. Heute mögen eine Million US-Dollar weit entfernt erscheinen. Mit einer weiterhin soliden Rendite besteht jedoch sogar eine gute Chance, dieses Ziel binnen dieses Jahrzehnts zu erreichen.

Wichtig wäre vielleicht, dass Warren Buffett neue Möglichkeiten für Rendite findet. Aber im Zweifel helfen auch das Kerngeschäft der Versicherung, der Infrastruktur und das zeitlose, börsennotierte Aktien-Depot. Dass die Aktie von Berkshire Hathaway im Laufe der Zeit und bei diesem Ansatz steigt, ist eigentlich bloß eine Frage der Zeit. So, wie es das auch im Laufe der letzten Jahrzehnte gewesen ist. Beziehungsweise eine Frage der Zeit und der Rendite.

