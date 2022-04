Kann die BASF-Aktie noch tiefer fallen?

Die BASF-Aktie notiert heute bereits auf einem tiefen Niveau. Tiefer ist zwar möglich, schließlich notierte die Aktie noch vor wenigen Wochen bei deutlich unter 50 Euro. Aber viel weiter ist die Aktie bis jetzt nicht gekommen, während ich diese Zeilen schreibe, liegt der Aktienkurs schließlich bei 51,76 Euro.

Aber kann die BASF-Aktie überhaupt noch tiefer fallen? Na klar, jede Aktie kann grundsätzlich immer weiter fallen. Gerade bei dem DAX-Zykliker sollten Foolishe Investoren jedoch die Merkmale kennen, die ein günstigeres Bewertungsmaß ermöglichen könnten.

BASF-Aktie: Zyklisch, konjunktursensibel, von Rohstoffen abhängig

Die BASF-Aktie besitzt grundsätzlich einen ganzen Korb verschiedener Möglichkeiten, warum der Aktienkurs weiter fallen kann. Zum Beispiel gibt es konjunkturelle Unsicherheiten durch den Krieg in der Ukraine und insbesondere energiepolitische Unsicherheiten, wie es um die Öl- und Erdgasversorgung steht. Als Chemiekonzern ist die Verarbeitung von Rohstoffen und von Energie abhängig, das heißt, hier besteht ein gewisses Risiko.

Auch kann die Welt aufgrund des Konfliktes, der Inflation oder auch der steigenden Zinsen vor einer unsicheren Perspektive stehen. Insgesamt und konjunkturell. Geht es mit der Weltkonjunktur bergab, so ist das ebenfalls eine mögliche Belastung für einen zyklischen Chemiekonzern. Vor der Pandemie hat es schließlich ebenfalls Sorgen um die Verfassung der Weltwirtschaft gegeben, die den DAX-Zykliker einbrechen ließen.

Insgesamt erkennen wir in der BASF-Aktie eine sehr volatile Angelegenheit. Schließlich kratzte die Aktie zwischenzeitlich zu Anfang des Jahres 2018 an der Marke von 100 Euro. Seitdem hat sich die Bewertung um rund die Hälfte von diesem Maß entfernt, was auf Unsicherheit zurückzuführen ist.

Trotzdem günstig: Was ist eingepreist

Foolishe Investoren fragen sich jedoch nicht, ob die BASF-Aktie weiter fallen kann, was ohne Zweifel möglich ist. Nein, sondern eher, wie viel in das derzeitige Bewertungsmaß bereits eingepreist ist. Mit über 6 % Dividendenrendite ist die fundamentale Bewertung jedenfalls auf einem Tiefpunkt. Auch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9 auf Basis der 2021er-Zahlen ist definitiv sehr preiswert.

Das heißt, dass die BASF-Aktie jetzt trotz des Risikos nachgebender Aktienkurse heute ein Kauf sein könnte. Womöglich befindet sich die Bewertung sogar auf einem Niveau, das wir nach der unsicheren Phase lange Zeit nicht mehr sehen werden. Eine inzwischen zuverlässige DAX-Aktie mit über 6 % Dividendenrendite sehen wir schließlich nicht allzu oft.

Trotz der Risiken ist die fundamentale Bewertung daher heute attraktiv. Die Möglichkeit, dass der Chemiekonzern weiter nachgeben kann, sollte daher nicht die Sicht auf die Chancen behindern.

