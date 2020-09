Kann die Börse Corona 2.0 wegstecken? ? - n-tv Zertifikate vom 25.09.2020

Der Dax ® hat in der vergangenen Handelswoche ein gutes Stück von dem verloren, was er seit dem Crash so rasant wieder aufgeholt hatte. Die weltweit ansteigenden Corona-Infektionen haben die Anleger wieder etwas nervöser werden lassen. Wie Discountzertifikate das Risiko vermindern können, darüber spricht Friedhelm Tilgen von n-tv mit Christian Köker von HSBC.►Weitere Infos: http://grp.hsbc/6057GI3PW►Lesen Sie bitte die Werbehinweise unter http://grp.hsbc/6058GI3Po# dax #börse #discountzertifikate