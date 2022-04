Kann die General Mills-Aktie jetzt auf 100 US-Dollar klettern?

Die Aktie von General Mills notiert im Moment auf einem Aktienkurs von 72,51 US-Dollar. Bis zur Marke von 100 US-Dollar ist es zugegebenermaßen noch etwas weiter hin. Trotzdem haben die Anteilsscheine des US-amerikanischen Lebensmittelkonzerns derzeit einen Lauf. Dank der Inflation ist defensive Klasse mit Preissetzungsmacht gefragt.

So mancher Foolishe Investor fragt sich jetzt vielleicht: Wohin kann die Reise bei General Mills noch gehen? Oder konkreter: Sind 100 US-Dollar möglich? Blicken wir darauf, welche Möglichkeiten bestünden, was dafür passieren müsste. Und wo es womöglich Bremsen gibt.

General Mills: 100 US-Dollar je Aktie möglich?

Fest steht jedenfalls: Bei einem 2021er-Gewinn je Aktie in Höhe von 3,78 US-Dollar läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis von General Mills in diesem Setting bei 26,5. Wobei das für mich nicht unbedingt einmal eine Bremse wäre. Peers wie Coca-Cola, die zugegebenermaßen eine noch stärkere Marke besitzen, kommen momentan auf solche Werte. Das heißt, der Vergleich erscheint grundsätzlich angebracht.

Ob General Mills ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,5 wert ist, das ist eine andere Frage. Aber es kann einen Katalysator geben: Wenn die Inflation bleibt, ist es ein Leichtes für den US-Lebensmittelkonzern, die Preise gegebenenfalls weiter zu erhöhen. Erste Daten zeigen, dass Verbraucher ihren Lieblingsmarken trotz steigender Preise treu bleiben. Das ist ein guter Indikator.

Trotzdem gäbe es etwas, das wir ebenfalls berücksichtigen sollten: Auf einem Aktienkurs von 100 US-Dollar würde General Mills lediglich eine Dividendenrendite von 2 % besitzen. Zwar ist dieser Wert eine variable Kennzahl. Peers wie Coca-Cola, wenn sie denn nicht auch konsequent klettern, würden jedoch deutlich höhere Dividendenrenditen besitzen.

Deshalb bin ich skeptisch, ob es aus dem Stehgreif oder in den kommenden Monaten möglich wäre. Für mich hängt jedenfalls viel davon ab, wie lange Aktien mit einer starken Preissetzungsmacht noch derart gefragt sind. Das ist der springende Punkt, wenn man kurzfristig-orientiert denkt.

Irgendwann eine Frage der Zeit

Dass die Aktie von General Mills früher oder später auf 100 US-Dollar kommt, ist für mich nur eine Frage der Zeit. Der eigentliche Grund für meine Investitionsthese ist die defensive Klasse. Auch wenn ein großer Teil der Gesamtrendite die Dividende ist: Aktienkursperformance und ein moderates Wachstum gehören ebenfalls dazu.

Ob die Gesamtbewertung und Ausgangslage jetzt kurzfristig ausreichend ist? Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis wäre ein gewisses Aufholpotenzial jedenfalls noch vorhanden. Bei Dividende, Qualität und den Vergleichen mit den Peers würde ich sagen: Derzeit eher nicht. Aber wer weiß, wie lange uns die Inflation an der Börse noch in ihrem Griff hält. Vielleicht ist das die einzig entscheidende Frage, wenn es um die Anpassungen und Wachstumsmöglichkeiten geht.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola und General Mills.

