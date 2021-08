Kann die Novo Nordisk-Aktie auf 100 Euro klettern?

Die Aktie von Novo Nordisk notiert gegenwärtig auf einem Aktienkurs in Höhe von 86,29 Euro. Natürlich ist es bis zur Marke von 100 Euro noch ein gutes Stückchen hin. Wenn wir es allerdings relativ sehen, so benötigten die Anteilsscheine noch ca. 16 %.

16 %, ist das wenig für eine Aktie? Selbst für eine wie die von Novo Nordisk? Na ja, sagen wir es einfach mal so: Seit Jahresanfang konnten die Anteilsscheine bereits um 49 % zulegen. Ohne Zweifel eine starke Performance. Ja, sogar eine gigantische Performance für eine eher defensive Dividendenaktie. Da könnten weitere 16 % doch ein Katzensprung sein … oder etwa nicht?

Riskieren wir heute einen Blick auf die fundamentale Bewertung von Novo Nordisk, die zeigt: Es könnte nicht so einfach sein. Wobei Wachstum, Bewertung und die Erwartungshaltung grundsätzlich eine größere Rolle spielen dürften.

Novo Nordisk: Auf dem Weg zu 100 Euro?

Grundsätzlich gilt, dass die Aktie von Novo Nordisk schon jetzt alles andere als günstig ist. Zumindest nicht mit Blick auf aktuelle Kennzahlen. Ausgehend von einem derzeitigen umgerechneten Aktienkurs von 641,15 Dänische Kronen und einem zuletzt ausgewiesenen Halbjahresgewinn in Höhe von 10,71 Dänischen Kronen (und dem annualisierten Wert von 21,42 Dänischen Kronen) liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Moment bereits bei ca. 29,2. Kein günstiges Bewertungsmaß. Selbst mit Blick auf das Wachstum nicht.

Wenn Novo Nordisk daher auf 100 Euro klettern sollte, so würde das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf einen Wert von ca. 34,7 klettern. Ich würde mit Blick auf die aktuelle Marktlage nicht sagen, dass das unmöglich wäre. Zumal die Aktie des dänischen Pharma- und Diabetes-Spezialisten gewiss eine defensive Qualität besitzt. Auch die Dividende könnte in den kommenden Jahren adelig werden, was zeigt: An Qualität könnte es nicht mangeln, was ein Premium angeht. Die Frage ist bloß, wie nachhaltig ein solches ist.

Das Management von Novo Nordisk ist jedenfalls optimistisch. Wohl auch mit Blick auf das zuletzt ausgewiesene zweistellige Gewinnwachstum je Aktie. Mit Blick auf eine mittelfristige Prognose mit einem mindestens prognostizierten Gewinnwachstum im höheren einstelligen Prozentbereich könnte die Aktie womöglich weiter klettern.

Auch Aktienrückkäufe führen bei Novo Nordisk natürlich dazu, dass sich das operative Wachstum auf Basis jeder einzelnen Aktie stärker ausprägt. Grundsätzlich könnten 100 Euro je Aktie des dänischen Pharma- und Diabetes-Spezialisten daher möglich sein. Aber wie gesagt: Für mich bleibt die Frage, wie nachhaltig ein solcher Kurs wäre.

Bereit, einen solchen Preis zu zahlen?

Die andere Frage, die mit dem Blick auf Novo Nordisk und einen möglichen Aktienkurs von 100 Euro verbunden sein sollte, wäre für mich: Wärst du als Investor bereit, einen solchen Preis zu zahlen? Natürlich nicht in Euro. Nein, sondern, wenn wir die fundamentalen Kennzahlen ansehen.

Im Moment würde ich sagen: Für mich wäre die Aktie dann eher leicht teuer. In zwei, drei Jahren, wenn das Ergebniswachstum je Aktie jedoch weitergeht, könnte die Ausgangslage anders sein. Kurzfristig bin ich daher ein wenig skeptisch. Längerfristig orientiert glaube ich jedoch: Möglich könnte das durchaus sein.

Der Artikel Kann die Novo Nordisk-Aktie auf 100 Euro klettern? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

