Kann die Pinterest-Aktie dich zum Millionär machen?

Es gibt gewisse Aktien, die können einen zum Millionär machen. Oder aber möglicherweise hilfreich sein auf dem Weg dahin. Foolishe Investoren könnten sich jetzt möglicherweise die Frage stellen: Gehört die Pinterest-Aktie zu diesen spannenden Chancen dazu?

Eine wirklich interessante Frage. Wobei Foolishe Investoren sich jetzt vielleicht eine Frage vermehrt stellen: Die Pinterest-Aktie war zuletzt nicht sonderlich erfolgreich. Genauer gesagt haben die Quartalszahlen für das erste Quartal zu einem Kurssturz geführt. Wobei Volatilität natürlich kein Faktor ist, anhand dessen wir das Potenzial einer Aktie beurteilen sollten.

Riskieren wir heute daher einen Blick auf die Pinterest-Aktie und die Frage, ob dich diese Wachstumschance zum Millionär machen könnte. Es gibt jedenfalls einige Dinge, die zeigen: Auf dem Weg dahin ist diese spezielle Aktie vielleicht eine größere Hilfe.

Pinterest-Aktie: Wachstumsbeschleunigung & Potenzial

Im Endeffekt geht es bei der Frage, ob die Pinterest-Aktie dich zum Millionär machen könnte, um zwei Dinge: Wie viel Wachstumspotenzial ist in der Aktie noch vorhanden? Und deutet die derzeitige Wachstumsbeschleunigung darauf hin, dass die Investitionsthese gerade dabei ist aufzugehen? All das muss natürlich im Einklang mit der fundamentalen Bewertung stehen.

Mit Blick auf das letzte, erste Quartal stellen wir jedenfalls fest: Die Umsätze sind um starke 78 % im Jahresvergleich auf 485 Mio. US-Dollar geklettert. Möglicherweise erst die Spitze des Eisbergs: Im zweiten Quartal sollen die Erlöse dieses potenziellen Millionärmachers nämlich um starke 105 % im Jahresvergleich klettern. Das zeigt, dass es durchaus noch Raum zum Wachsen gibt. Ja, vielleicht sogar für ein schnelleres Wachstum.

Das ist jedoch nicht alles bei der Pinterest-Aktie. Mit 478 Mio. Nutzern gibt es noch weiteres Potenzial, um das eigene Netzwerk auszubauen. Die internationalen Nutzer nehmen zudem gerade einmal 0,26 US-Dollar je Nutzer an Umsatz ein. Wenn dieser Nutzerkreis beispielsweise auf das Umsatzpotenzial der US-Nutzer von 3,99 US-Dollar im Durchschnitt kommt, hieße das eine Ver-15-fachung der Umsätze mit Blick auf die aktuelle Ausgangslage. Bis dahin braucht es möglicherweise viel Zeit. Ein solches Wachstum könnte jedoch eine Chance formen, die dich zum Millionär machen könnte. Oder aber dich auf dem Weg gut voranbringt.

Zum Millionär machen? Eine Bremse!

Auch wenn die Pinterest-Aktie daher eine Menge Potenzial besitzt, so könnte es eine Bremse geben, die dich womöglich nicht zum Millionär machen kann. Zumindest nicht alleine: Die aktuelle Marktkapitalisierung dieser Wachstumsaktie liegt nämlich bei rund 40 Mrd. US-Dollar. Sollte sich die Aktie beispielsweise ver-25-fachen, so läge der Börsenwert bei einer Billion US-Dollar. Damit würde die Tech-Aktie in den Kreis der gigantischen Tech-Akteure vorstoßen.

Mir zeigt das jedenfalls: Die Pinterest-Aktie könnte dir helfen, Millionär zu werden. Aber eher auf einem guten Stück der Reise dorthin. Das Potenzial der Aktie ist jedenfalls alles andere als uninteressant.

