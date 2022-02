Die Shell-Aktie ist zur Mitte der Woche ein wenig im Rast-Modus. Mit einem Aktienkurs von 23,69 Euro haben sich die Anteilsscheine wieder ein wenig von der Marke von 24 Euro verabschiedet. Trotzdem: Es bleibt dabei, dass die Aufholjagd in den vergangenen zwölf Monaten wirklich bemerkenswert gewesen ist.

Kann die Shell-Aktie jetzt auf 28,21 Euro klettern? Ja, vielleicht. Riskieren wir einen Blick darauf, was das bedeuten würde. Und überhaupt darauf, woher diese Einschätzung denn eigentlich kommt. Ein derart unrundes Kursziel benötigt schließlich etwas erweiterten Kontext.

Shell -Aktie: Bald bei 28,21 Euro?!

Das Kursziel der Shell-Aktie kommt von der Privatbank Berenberg. Ein Analyst aus diesem Hause hat bei dem britischen Öl- und Erdgaskonzern jetzt das Preisschild auf 23,75 Pfund Sterling erhöht. Umgerechnet entspräche das in Euro diesem Wert. Aber viel entscheidender ist natürlich, was die Begründung ist und was das vielleicht bedeutet.

Der Analyst verweist im Moment auf den starken Cashflow aufgrund der hohen Notierungen der Ölpreise und speziell Brent und WTI oberhalb der Marke von 80 und zeitweise sogar 90 US-Dollar je Fass. Das habe im vierten Quartal in Teilen sogar überrascht. Entsprechend gut sei die Chance, dass auch das Geschäftsjahr 2022 ähnlich erfolgreich ist. Klingt sehr schwammig … und ist es auch ein bisschen.

Des Weiteren würde ein solches Kursziel bedeuten, dass sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ca. 12,6 belaufen würde. Zumindest auf Basis des 2021er Zahlenwerks und des soliden Ergebnisses je Aktie. Mit weiteren, operativen Verbesserungen im Jahr 2022 ist es natürlich möglich, dass die Shell-Aktie konsequent an Wert gewinnt. Zumal der Ölmarkt weiterhin von einem eher geringen Angebot bei einer hohen Nachfrage geprägt ist. Das ist die eigentlich interessante Ausgangslage, die eine Stütze ist.

Trotzdem dürfte auch etwas Skepsis bei den Investoren vorhanden sein. Oder: Die alten Bestwerte jenseits der Marke von 30 Euro womöglich schwieriger erreichbar oder langfristig haltbar sein. Immerhin muss das Management der Shell-Aktie in Zukunft investieren. Zudem hat der Ölmarkt gezeigt, dass man zeitweise von einem Extrem ins andere rutscht. Die derzeitige Marktphase mit den hohen Notierungen als in Stein gemeißelt anzusehen, das halte ich jedenfalls für gefährlich.

Möglich, aber wie nachhaltig?

Deshalb würde ich sagen: Mit weiterem Momentum und operativer Stärke ist ein Aktienkurs von 28,21 Euro möglich. Vielleicht auch kurzfristig mehr. Der Wechsel hin zu Value ist jedenfalls noch aktuell und der Ölmarkt bietet aufgrund der hohen Notierungen von Brent und WTI günstige Bewertungen.

Trotzdem ist die Frage der Nachhaltigkeit der aktuellen Marktverhältnisse und der hohen Aktienkurse überaus relevant. Ob die Shell-Aktie in zwei, fünf oder zehn Jahren noch über 28 Euro notiert? Möglich. Aber mit Blick auf das Chance-Risiko-Profil ist das trotzdem eine andere Frage für mich als generell eine eher kurzfristige Prognose.

Der Artikel Kann die Shell-Aktie jetzt auf 28,21 Euro klettern? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Shell. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: The Motley Fool