Kann die Zalando-Aktie in 3 Jahren über die 100-Euro-Marke hüpfen?

Die Zalando-Aktie hat sich zuletzt sehr deutlich von der Marke von 100 Euro entfernt. Aus der letzten Handelswoche sind die Aktien auf einem Kursniveau von 47,36 Euro herausgegangen. Das heißt, dass sich der Aktienkurs seit den Hochs halbiert hat. Ja, sogar noch etwas mehr.

Die passende Frage für Foolishe Investoren ist: Kann die Zalando-Aktie in den kommenden drei Jahren erneut über die Marke von 100 Euro hüpfen? Dafür müssen wir natürlich die Qualität des zukünftigen Wachstums bewerten. Und genau das wollen wir heute entsprechend tun.

Zalando -Aktie: 100 Euro in 3 Jahren?

Drei Jahre sind ein guter Zeitraum, um einen mittelfristigen Erfolg einer Investitionsthese wie bei der Zalando-Aktie zu überprüfen. Das führt uns zum Beispiel von kurzfristigen Prognosen wie dem Umsatzwachstum zwischen 12 und 19 % im Geschäftsjahr 2022 weg. Und eher hin zu dem, was langfristig eigentlich zählt: dem Markt, dem Megatrend und der Marktdurchdringung des Unternehmens. Oder auch den mittelfristigen Zielen.

Zugegebenermaßen mag bei dem E-Commerce-Akteur während der Corona-Pandemie das Wachstum deutlich rasanter gewesen sein, was Investoren optimistisch werden ließ. Wenn es der Onlinehändler für Fashion jedoch schaffen sollte, in den nächsten drei Jahren ein Umsatzwachstum von im Mittel 15 % zu generieren, so würde das die Erlöse auf 15,8 Mrd. Euro klettern lassen. Bei einer Börsenbewertung von 25 Mrd. Euro bei einem Aktienkurs von 100 Euro hieße das ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 1,6, was für mich jedenfalls nicht zu teuer wäre. Wobei diese Prognose noch eher konservativ erscheint. Das Management hat im letzten Jahr schließlich alleine ein Gross Merchandise Volume von 30 Mrd. Euro bis zum Jahr 2025 in Aussicht gestellt, was in lediglich vier Geschäftsjahren der Fall wäre.

Innerhalb dieses mittelfristigen Zeitraums müsste die Zalando-Aktie voraussichtlich auch den Gewinn je Aktie steigern. Im Geschäftsjahr 2021 kletterte das Nettoergebnis von rund 220 Mio. Euro auf lediglich 234 Mio. Euro, was gewiss nicht der ganz große Wurf gewesen ist. Gibt es jedoch ein steileres Gewinnwachstum und die Aussicht auf mehr, so könnte auch das ein Katalysator sein.

Derzeit würde die Zalando-Aktie bei einem Aktienkurs von 100 Euro mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 110 bewertet sein, was vielleicht etwas teuer erscheint. Wenn sich der Nettogewinn in den kommenden drei Jahren verdoppelt und die Aussicht auf weiterwachsende Gewinne bestünde, so könnte auch das der notwendige Katalysator sein, um den Aktienkurs zu verdoppeln.

Möglichkeiten bei Umsatz und Gewinn

Die kommenden drei Jahre können bei der Zalando-Aktie ein Zeitraum sein, um erneut einen Aktienkurs von 100 Euro zu erreichen. Für mich ist das Ergebniswachstum fast schon entscheidender bei der Beantwortung dieser Frage. Wobei auch klassische Kennzahlen wie ein Kurs-Umsatz-Verhältnis vielleicht zu preiswert würden.

Entscheidend ist und bleibt das weitere Wachstum. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von momentan 1,2 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 52 ist der E-Commerce-Akteur auch heute nicht teuer. Aber es geht darum, was langfristig an Rendite möglich ist.

Der Artikel Kann die Zalando-Aktie in 3 Jahren über die 100-Euro-Marke hüpfen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Zalando. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Zalando.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Zalando