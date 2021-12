Kann ich mit 1.000 Pfund investieren wie Warren Buffett?

Sich von erfolgreichen Investoren inspirieren zu lassen, wie ich mein eigenes Geld investieren soll, kann sinnvoll sein. Aber wenn ich mit einem moderateren Betrag investieren will, kann ich dann wirklich von einem Aktienpicker lernen, der Milliarden von Pfund einsetzt, wie Warren Buffett? Ich denke, die Antwort auf diese Frage ist ja. Ich würde folgendermaßen vorgehen.

Buffetts Erfolg beruht auf seinem Ansatz, nicht auf der Höhe des Betrags

Buffett hat seine Karriere als Investor nicht mit viel Geld begonnen. In diesem Zusammenhang begann sie mit dem, was er als Schuljunge mit Nebenjobs wie dem Zeitungsaustragen zusammenkratzen konnte. Auch wenn er heute über ein großes Vermögen verfügt, war das nicht die Grundlage für Buffetts ursprünglichen Erfolg beim Investieren. Vielmehr war es die Herangehensweise, die er beim Investieren verfolgte.

Zum Glück für mich hat Warren Buffett diesen Ansatz sehr klar und offen dargelegt. In seinen jährlichen Aktionärsbriefen (die kostenlos online verfügbar sind) und in öffentlichen Äußerungen hat Buffett dargelegt, wie er das Investieren angeht. Auch wenn ich vielleicht nicht seine Ergebnisse erreiche, kann ich doch seiner Methode folgen.

Warren Buffett über das Investieren

Buffett hat mehrfach gesagt, dass er glaubt, dass die meisten Anleger am klügsten in kostengünstige Tracker-Fonds investieren sollten.

Warum mag er sie? Für Einzelanleger ist es schwer, den Markt zu übertreffen - und das gilt auch für professionelle Aktieninvestoren. Wenn dann noch die Gebühren der Portfoliomanager hinzukommen, wird es für sie noch schwieriger, gute Renditen zu erzielen. Einige von ihnen erzielen eine geringere Rendite als ein Tracker-Fonds, der einfach einen Leitindex wie den FTSE 100 nachbildet.

Ein kostengünstiger Tracker-Fonds kann also die Diversifizierung und das breite Engagement eines Index bieten, ohne die manchmal hohen Gebühren eines aktiven Portfoliomanagers zu zahlen.

Buffett ist zwar der Meinung, dass die meisten Anleger besser in einen solchen Fonds investieren sollten, als einzelne Aktien auszuwählen, aber das bedeutet nicht, dass das alle tun würden. Schließlich verdankt Buffett einen Großteil seines Erfolges seiner Fähigkeit, Aktien auszuwählen und zu kaufen. Er ist der Meinung, dass einige Anleger die Indexfonds übertreffen können. Das könnte sogar mit 1.000 Pfund der Fall sein - solange man bei der Auswahl der Aktien die richtigen Entscheidungen trifft. Ich sage „Aktien“, weil mehr als ein Unternehmen zu einer besseren Diversifizierung beiträgt. Das ist ein wichtiger Grundsatz für das Risikomanagement, egal ob man 1.000 Pfund investiert oder Milliarden wie Buffett.

Aktien, die ich mit 1.000 Pfund in Betracht ziehen würde

Buffett mag Unternehmen mit einem großen Wettbewerbsvorteil, d. h. mit einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil, der es ihnen ermöglicht, über Jahre hinweg einen freien Cashflow zu generieren. Er investiert nur in Unternehmen, die er versteht. Unternehmen mit Warnhinweisen wie ungewöhnlichen Bilanzierungsmethoden meidet er.

Eine Aktie, die meiner Meinung nach diese Kriterien erfüllt und die ich in mein eigenes Portfolio aufnehmen würde, ist der Konsumgüterriese Unilever. Sein kultiges Portfolio an Premiummarken verleiht ihm Preissetzungsmacht. Ein Risiko ist die Inflation der Rohstoffkosten, die die Gewinnmargen schmälert.

Eine weitere Aktie, die ich nach Buffetts Prinzipien für mein Portfolio kaufen würde, ist Buffetts größte Position, Apple. Ich gehe davon aus, dass die installierte Basis und das Ökosystem dem Unternehmen eine nachhaltige Preissetzungsmacht verleihen, die sich in großen zukünftigen Gewinnen niederschlagen kann. Ein Risiko ist jedoch der zunehmende Wettbewerb bei Smartphones, der zu geringeren Einnahmen führen könnte. Wenn ich 1.000 GBP in meinem Portfolio hätte, würde ich sie gerne zwischen Unilever und Apple aufteilen.

