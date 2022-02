Kann man mit Rivian Millionär werden?

Rivian will in den nächsten zwei Jahren rund 55.000 Fahrzeuge ausliefern.

Wichtige Punkte

Auch wenn die Stimmung der Investoren den Kurs einer Aktie kurzfristig beeinflusst, fallen die Preise schließlich entsprechend den Fundamentaldaten des Unternehmens. Der Enthusiasmus der Anleger trieb den Kurs der Rivian-Aktie kurz nach dem Börsengang im November letzten Jahres nach oben. Die Aktien von Elektrofahrzeugen (EV) haben in diesem Jahr jedoch deutlich korrigiert.

Die Rivian-Aktie ist seit ihrem Höchststand von über 172 US-Dollar im November um etwa 65 % gefallen. Auch die Marktkapitalisierung der Aktie ist auf rund 52 Mrd. US-Dollar gefallen. besprechen wir, ob die Rivian-Aktie nach dem jüngsten Kursrückgang noch attraktiv ist.

Rivian macht gute Fortschritte

Nachdem Rivian im September letzten Jahres mit der Auslieferung seines elektrischen Pickups R1T begonnen hat, sollen bis Ende 2021 920 Fahrzeuge ausgeliefert werden. Diese Zahl ist nicht allzu weit von dem Ziel des Unternehmens entfernt, bis Ende des Jahres 1.015 Fahrzeuge auszuliefern. Sie zeigt, dass Rivian seine Pläne einhalten kann. Bis Ende 2023 will Rivian rund 55.400 Fahrzeuge ausliefern, so hoch war der Vorbestellungsbestand im November. Während der Bilanzpressekonferenz zum dritten Quartal im Dezember erklärte die Unternehmensleitung, dass sie dieses Ziel nach wie vor zu erreichen gedenkt.

Angesichts der Tatsache, dass Rivian bereits im ersten Quartal seiner Produktion nur etwa 100 Fahrzeuge unter seinem Ziel lag, könnte es durchaus sein, dass es seine Ziele für die nächsten zwei Jahre erreicht. Die Vorbestellungen für die Pickups und SUVs von Rivian stiegen bis zum 15. Dezember auf 71.000.

Rivian hat eine erste Bestellung von 100.000 elektrischen Lieferwagen von Amazon erhalten. Amazon hält außerdem einen Anteil von 18,1 % an Rivian.

Rivian hat die hervorragende Qualität seiner Fahrzeuge bereits durch den Gewinn des MotorTrend 2022 Truck of the Year Award bewiesen, der nach einem ausführlichen Test verschiedener Leistungsparameter verliehen wird. Außerdem wurde über den Lkw des Unternehmens in Zeitungen wie Newsweek, Forbes und Electrek positiv berichtet.

Der langfristige Fokus von Rivian

Rivian konzentriert sich auf das Segment der Pickups und SUVs, das zu den am schnellsten wachsenden und profitabelsten Fahrzeugsegmenten in den USA gehört. Das liegt an der Nachfrage von Logistik- und E-Commerce-Unternehmen, die auf Elektro-Lieferwagen umsteigen, weil sie für ihre Flotten höhere gesetzliche Anforderungen erwarten.

Ein attraktiver Zielmarkt, Qualitätsprodukte und eine positive Kundenresonanz sind aber nicht die einzigen Pluspunkte für Rivian. Es gibt noch einen weiteren Faktor, der darauf hindeutet, dass Rivian auf lange Sicht im Rennen bleiben will: das eigene Ladenetz des Unternehmens. Rivian ist davon überzeugt, dass die Aufrechterhaltung des eigenen Ladenetzes dazu beitragen wird, das Vertrauen der Verbraucher in die Marke zu stärken. Bis Ende 2023 will Rivian mehr als 3.500 Schnellladestationen und mehr als 10.000 Level-2-Ladestationen installieren.

Das Unternehmen hat sich für ein Direktvertriebsmodell ohne Händlernetz entschieden. Rivian hofft, seinen Kunden ein differenziertes End-to-End-Erlebnis bieten zu können, indem es sich um alles kümmert - vom Verkauf über das Laden bis hin zum Service. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass es mit einem solchen Modell Mitgliedschafts- und Softwaredienste, Finanzierung, Versicherung, Lade-, Wartungs- und Reparaturdienste anbieten und so wiederkehrende Einnahmen erzielen kann.

Ist die Aktie des Elektroautoherstellers ein Kauf?

Wenn Rivian wie geplant in den nächsten zwei Jahren Fahrzeuge ausliefert, würde der Aktienkurs des Unternehmens höchstwahrscheinlich von seinem derzeitigen Niveau aus steigen. Aktien von reinen Elektroautounternehmen werden im Allgemeinen zu höheren Bewertungen gehandelt als die von traditionellen Autoherstellern. Dieser Unterschied beruht auf der Annahme, dass reine Elektroautounternehmen höhere Gewinnspannen erzielen können. Trotz der Elektrifizierungsbemühungen der alten Autohersteller wird es noch viele Jahre dauern, bis sie aufgrund des Produktionsvolumens der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor einen deutlichen Anstieg der Margen verzeichnen können. Außerdem könnte es für sie sehr schwierig sein, die Kosten zu senken, um mit den viel schlankeren EV-Start-ups mitzuhalten.

Der Wettbewerb im Pickup-Segment verschärft sich jedoch: Ford plant die Auslieferung seines elektrischen Pickups, des F-150 Lightning, in diesem Frühjahr. Auch der Hummer-Elektrotruck von General Motors und der Cybertruck von Tesla werden Rivian zusätzliche Konkurrenz machen. Auch Amazon hat neben Rivian eine Partnerschaft mit Stellantis für elektrische Lieferwagen geschlossen. Auch Ford hat seinen elektrischen E-Transit-Van auf den Markt gebracht.

Es ist also unvorsichtig anzunehmen, dass Rivian problemlos alle geplanten Fahrzeuge ausliefern kann, und vor allem zu den erhofften Margen. Dennoch gibt es eine eindeutige Nachfrage nach den Fahrzeugen von Rivian, und auch in den kommenden Jahren könnte die Nachfrage kräftig steigen. Kurz gesagt: Die Rivian-Aktie wird vielleicht keine Multibagger-Renditen erzielen, aber sie ist gut aufgestellt, um langfristig marktübertreffende Renditen zu erzielen. Die Anleger werden mehr Einblicke in die Pläne des Unternehmens erhalten, wenn es am 10. März seine Ergebnisse zum vierten Quartal vorlegt.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochter, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Dieser Artikel wurde von Rekha Khandelwal auf Englisch verfasst und am 08.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Rekha Khandelwal hat keine Position in einer der genannten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Amazon und Tesla.

Foto: Getty Images