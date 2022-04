Die Aktie von Meta Platforms sieht auf Sicht von sechs Monaten zwar noch ca. ein Drittel im Minus. Im letzten Monat konnten die Anteilsscheine jedoch erneut 17,2 % an Börsenwert gutmachen. Damit dürfte zumindest ein vorläufiger Tiefpunkt erreicht sein.

Aber kann sich die Aktie von Meta Platforms verdoppeln? Ausgehend von einem Aktienkurs von 202 Euro benötigte es mit 404 Euro ein neues Rekordhoch, um dieses Ziel zu erreichen. Bei 324 Euro liegt schließlich die bisherige Bestmarke, markiert im September des Jahres 2021.

Aber blicken wir darauf, was für Möglichkeiten diese Aktie besitzt. Anfangen wollen wir zunächst einmal mit der fundamentalen Bewertung, die eindeutig eine größere Rolle spielt.

Meta Platforms: Die Bewertung im Blick

Um ein wenig besser rechnen zu können gehen wir lieber von einem Aktienkurs von 219,71 US-Dollar aus, den die Aktie zuletzt erreichte. Wenn wir diese Kennzahl ins Verhältnis zum 2021er-Gewinn je Aktie von 13,99 US-Dollar setzen, so erhalten wir ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 15,7. Das ist zwar kein Schnäppchen, für eine Tech- und Growth-Aktie jedoch auch nicht teuer.

Falls Meta Platforms daher auf Anhieb eine Verdopplung des Aktienkurses hinlegen würde, so läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei gerade einmal 31,4. Ich kenne eine Menge Qualitätsaktien mit einem moderaten Wachstum, die eine ähnliche Bewertung aufweisen. Oder auch Tech-Aktien, die zum Teil bedeutend teurer oder sogar ähnlich teuer sind, trotz eines ebenfalls unsicheren Wachstumspotenzials.

Oder um es konkret zu sagen: Ja, ich glaube, dass sich Meta Platforms durchaus aus dem Stegreif verdoppeln könnte. Zumindest, wenn das Momentum wieder verstärkt in Richtung Growth tendiert und die Aktie eines beweisen kann: Der Wachstumskurs ist bei gleichbleibender Qualität noch nicht zu Ende.

Wachstum und Ökosystem: Qualität und Stärke

Meta Platforms kann definitiv noch weiter wachsen. Zuletzt gab es Sorgen um die Neukundenentwicklung, die bremsend wirkte. Trotzdem scheint die langfristige Growth-Story eigentlich intakt. Zumal das Ökosystem mit 2,91 Mrd. monatlich aktiven Nutzern sehr, sehr stark ist. Auch die durchschnittlichen Umsätze durch Werbung können langfristig moderat steigen. Das Management dürfte bei der Monetarisierung des Kerngeschäfts noch so manches Ass im Ärmel haben.

Ein großer Trumpf, aber auch eine Unbekannte ist der Markteintritt ins Metaversum. Doch auch hier stehen die Chancen nicht schlecht, dass es Wachstum geben kann. Auf diesem Bewertungsmaß würden selbst moderat wachsende Ergebnisse je Aktie langfristig solide Renditen bedeuten. Deshalb glaube ich: Ja, die Aktie besitzt das Potenzial, sich zu verdoppeln. Selbst wenn Investoren dafür kurzfristig so einiges an Unsicherheit aussitzen müssen. Perspektiven und Raum für Wachstum sind bei einer günstigen Bewertung jedenfalls vorhanden.

Der Artikel Kann sich die Aktie von Meta Platforms verdoppeln? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Meta Platforms. Randi Zuckerberg, eine frühere Leiterin der Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook sowie Schwester von Meta Platforms CEO Mark Zuckerberg, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Meta Platforms.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Facebook