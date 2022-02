Kanzler Scholz hat 'großes Vertrauen' in das Robert Koch-Institut

BERLIN (dpa-AFX) - Trotz der jüngsten Unklarheiten über die Dauer des Genesenenstatus hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dem Robert Koch-Instituts (RKI) den Rücken gestärkt. "Ich habe großes Vertrauen in das RKI", versicherte Scholz am Mittwoch in Berlin nach den Corona-Beratungen von Bund und Ländern. Auch dem RKI-Chef Lothar Wieler bescheinigte der Kanzler eine "verdienstvolle Arbeit".

Das RKI hatte den Genesenenstatus mit Wirkung vom 15. Januar von sechs auf drei Monate verkürzt. Viele Bürger verloren damit quasi über Nacht ihr Recht zum Besuch von Restaurants und Fitnessstudios, wodurch auch Wieler in die Kritik geriet. Deshalb will Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Entscheidung darüber wieder an sich ziehen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) möchte beim dafür notwendigen Gesetzgebungsverfahren sicherstellen, "dass die Länderrechte dabei gewahrt werden".