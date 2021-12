Kanzler Scholz macht sich für 'das Gelingen Europas' stark

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich ausdrücklich zum europäischen Zusammenhalt bekannt. "Das Gelingen Europas ist unser wichtigstes nationales Anliegen", betonte er am Mittwoch bei seiner ersten Regierungserklärung im Bundestag. "Wollen wir unseren europäischen "Way of life" selbstbewusst verteidigen, dann geht das nur gemeinsam als Europäische Union." Als größte Volkswirtschaft im Zentrum des Kontinents trage Deutschland dafür eine besondere Verantwortung und müsse Brücken bauen durch beständiges Verhandeln, ergänzte Scholz. "So haben es meine Vorgängerin und meine Vorgänger gehalten, und das wird auch mein Handeln leiten."/ax/DP/mis