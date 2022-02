Kanzler Scholz: Putin wird Europäische Union und Nato nicht spalten

WASHINGTON (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Geschlossenheit der Europäischen Union und der Nato gegenüber Moskau in der Ukraine-Krise betont. Russlands Präsident Wladimir Putin müsse verstehen, dass er nicht in der Lage sein werde, die EU oder die Nato zu spalten, sagte Scholz am Montag in Washington dem US-Sender CNN. Die transatlantische Partnerschaft sei der Schlüssel für Frieden in Europa. Bei bilateralen Treffen werde Putin von allen Verbündeten das Gleiche hören, sagte Scholz.

Er verwies auf das Treffen von Putin und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron an diesem Montag in Moskau. Würden die Verbündeten bei solchen Zusammenkünften nicht eine Sprache sprechen, würde Putin dies "Raum für Manöver" geben. Dies sei aber nicht der Fall. "Wir werden gemeinsam handeln."

Angesichts des Aufmarschs Zehntausender russischer Soldaten wird befürchtet, dass der Kreml eine Invasion in die Ukraine plant. Moskau bestreitet das. Für möglich wird auch gehalten, dass die russische Seite Ängste schüren will, um die Nato zu Zugeständnissen bei Forderungen nach neuen Sicherheitsgarantien zu bewegen.

Putin hatte Macron am frühen Montagabend im Kreml zu Gesprächen über den Ukraine-Konflikt und die Fragen der europäischen Sicherheit empfangen. Macron berät sich außerdem am Dienstag in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Danach reist er nach Berlin zu Gesprächen mit Kanzler Scholz (SPD), der dann aus den USA zurück sein wird./nau/DP/he