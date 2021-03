Kanzleramt will Lockdown teilweise verschärfen

- von Sabine Siebold und Andreas Rinke und Markus Wacket und Holger Hansen

Berlin (Reuters) - Angesichts des rasanten Anstiegs der Corona-Infektionszahlen in Deutschland will das Kanzleramt den Lockdown bis zum 18. April verlängern und teilweise verschärfen.

Das geht aus einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Entwurf für die Bund-Länder-Runde am Montag hervor. Ohne deutlich einschränkende Maßnahmen werde die Zahl der Neuinfektionen so schnell steigen, "dass bereits im April eine Überlastung des Gesundheitswesens wahrscheinlich ist", wird in dem Papier gewarnt. Auch von Reisen im Inland oder ins Ausland wird abgeraten. Es wird vorgeschlagen, dass Kanzlerin und Ministerpräsidenten am 12. April erneut beraten.

Das Kanzleramt schlägt in dem Entwurf vom Sonntagabend vor, dass die vereinbarte "Notbremse" bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 100 "konsequent umgesetzt werden soll". Dann soll es nicht nur keine weiteren Öffnungsschritte geben, sondern zusätzliche Maßnahmen, um die Zahl der Neuinfektionen wieder zu senken. So werden etwa Ausgangsbeschränkungen vorgeschlagen. Eine erneute Schließung von Schulen und Kitas wird dagegen nicht automatisch gefordert. Sie sollen komplett erst ab einer Inzidenz von 200 wieder geschlossen werden. Zuvor hatte bereits Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine ausnahmslose Anwendung der vereinbarten Rückkehr zu Beschränkungen bei einem Anstieg der Corona-Zahlen gefordert. Die "Notbremse" müsse überall in Deutschland gleich und konsequent angewendet werden, sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Das Kanzleramt will zudem, dass Bund und Länder weiter von "nicht zwingend notwendigen Reisen im Inland und auch ins Ausland" abraten - auch an Ostern. Als strittig ist in dem Entwurf der Vorschlag markiert, dass "Reisen, insbesondere Urlaubsreisen ins Ausland (...) unabhängig von Inzidenzen im Zielland mit einer epidemiologisch gebotenen Quarantäne und einer Testpflicht vor Rückreise und bei Einreise in die Bundesrepublik Deutschland verbunden sein" sollen. Als ebenso strittig wird angesehen, dass Bürger im eigenen Bundesland unter Beachtung der geltenden Kontaktbeschränkungen, strengen Hygieneauflagen und der Umsetzung eines Testregimes einen "kontaktarmen Urlaub" etwa in Ferienwohnungen machen können. Dies schlagen die Nordländer vor.

Erneut werden Unternehmen gemahnt, selbst einen Beitrag zu leisten. "Angesichts der steigenden Infektionszahlen ist eine zügige Umsetzung der Testangebote in allen Unternehmen in Deutschland notwendig. Die Tests sollen den Mitarbeitern mindestens einmal und bei entsprechender Verfügbarkeit zwei Mal pro Woche angeboten werden", heißt es in dem Entwurf. Anfang April solle eine Bilanz gezogen werden, wie die freiwillige Selbstverpflichtung der Wirtschaft umgesetzt wird.

Bund und Länder haben bereits vereinbart, dass Regionen mit einem Sieben-Tage-Schnitt von mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner die Notbremse nach drei Tagen anwenden müssten. Bundesweit klettere die Inzidenzzahl nach Angaben des Robert-Koch-Instituts vom Sonntag auf 103,9 und überschritt damit erstmals nach zwei Monaten wieder den Wert von 100.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meininger, sagte "Bild", die Schulen würden wohl bald wieder zum Distanzunterricht zurückkehren müssen. Es gebe zu wenige Tests und die Lehrerimpfungen kämen nicht voran.