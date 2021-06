Kanzlerin spricht mit Johnson in London über Reise-Restriktionen

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel wird bei ihrem Besuch in Großbritannien mit Premierminister Boris Johnson über die aktuellen Corona-Reiserestriktionen sprechen und auch die Queen treffen.

Das gab Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin bekannt. Merkel werde von Königin Elisabeth II. auf Schloss Windsor zu einer Privataudienz empfangen, sagte er. Mit Johnson werde Merkel über die ganze Bandbreite außenpolitischer und bilateraler Themen sprechen. Der Kanzlerin lägen enge Beziehungen zu Großbritannien auch nach dem Austritt aus der EU am Herzen.

Auch die Bekämpfung der Corona-Krise und damit verbundene Reiserestriktionen würden Themen sein, sagte Seibert. Deutschland hat Großbritannien wegen der dortigen starken Verbreitung der als ansteckender geltenden Delta-Variante als Virus-Variantengebiet eingestuft. Dies bedeutet, dass aus Großbritannien nur Deutsche und Personen mit Wohnsitz in Deutschland einreisen dürfen. Diese müssen in eine zweiwöchige Quarantäne. In Großbritannien sorgte dies für Unmut, zumal sich die Kanzlerin wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in der EU dafür einsetzen, dass auch andere EU-Staaten wegen der Delta-Variante Reisebeschränkungen vornehmen. Auch das EU-Land Portugal wurde zum Virus-Variantengebiet erklärt, nachdem sich dort mutmaßlich durch britische Touristen die Delta-Variante ausgebreitet hatte.