KAP will wieder eine Dividende ausschütten

Die KAP AG (ISIN: DE0006208408) will eine Dividende in Höhe von 0,75 Euro an die Aktionäre ausschütten, wie am Freitag berichtet wurde. Beim derzeitigen Aktienkurs von 15,30 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,90 Prozent. Im vergangenen Jahr wurde die Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2019 ausgesetzt. Die Hauptversammlung findet am 15. Juli 2021 statt.

Die Umsatzerlöse fielen aufgrund vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2020 um rund 9 Prozent auf 338,7 Mio. Euro, wie ebenfalls am Freitag mitgeteilt wurde. Das normalisierte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (normalisiertes EBITDA) lag mit 32,8 Mio. Euro (Vorjahr: 31,9 Mio. Euro) über der kommunizierten Zielbandbreite von 27 bis 30 Mio. Euro und über dem Vorjahr. Die normalisierte EBITDA-Marge konnte gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Prozentpunkte auf 9,7 Prozent verbessert werden.

Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet KAP Umsatzerlöse zwischen 300 und 330 Mio. Euro sowie ein normalisiertes EBITDA von 27 bis 33 Mio. Euro. Die aufgegebenen Geschäftsbereiche des Segments it/services sowie aktuell nicht vorhersehbare Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sind in dieser Prognose nicht berücksichtigt. Der vollständige geprüfte Geschäftsbericht 2020 wird am 23. April 2021 veröffentlicht.

KAP mit Firmensitz in Fulda ist eine mittelständische Industriegruppe mit derzeit rund 3.000 Mitarbeitern an insgesamt 29 Standorten in 13 Ländern.

Redaktion Mydividends.de