Kaplan (Fed) dringt auf Debatte über Abschmelzen der Bondkäufe "eher früher als später"

Washington (Reuters) - Der US-Währungshüter Robert Kaplan dringt mit Nachdruck auf eine rasche Debatte über ein Abschmelzen der Konjunkturhilfen der Notenbank (Fed).

Er wolle, dass diese Diskussion "eher früher als später" geführt werde, sagte der Chef des Fed-Bezirks Dallas am Donnerstag. Wenn die Fed mit der Verringerung ihrer Anleihenkäufe beginne, werde die Wirtschaft "weit gesünder" sein. Sie habe sich bereits schneller erholt als erwartet. Zugleich gebe es Sorgen, dass die Anleihenkäufe für "Exzesse und Ungleichgewichte" an den Finanzmärkten sorgen könnten. Dies gelte auch für den Immobilienmarkt.

Kaplan hatte bereits vorigen Monat vor Kursübertreibungen an den Börsen gewarnt und eine Debatte über ein Abschmelzen der Käufe angemahnt. Die nächste Zinssitzung steht Mitte Juni an, bei der auch neue Projektionen zur Wirtschaftsentwicklung und ein aktualisierter Zinsausblick anstehen.

Die Währungshüter um Notenbankchef Jerome Powell erwerben monatlich Wertpapiere im Volumen von 120 Milliarden Dollar, um die Wirtschaft auf dem Weg aus der Corona-Krise anzuheizen. Diese erholt sich Powell zufolge zwar, ist jedoch "noch nicht über den Berg". Er will die Käufe in bisherigem Umfang noch so lange fortführen, bis substanzielle weitere Fortschritte auf dem Weg zu Vollbeschäftigung und Preisstabilität erreicht sind. Bislang steht aus Sicht der Fed ein Abschmelzen der Käufe jedoch noch nicht an.