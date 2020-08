Karliczek hofft auf Corona-Impfstoff in sechs bis zwölf Monaten

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesforschungsministerin Anja Karliczek setzt weiter darauf, dass bis Sommer 2021 flächendeckend ein Impfstoff gegen das Coronavirus angeboten werden kann. "Bisher hat es keine gravierenden Rückschläge gegeben, was in der Impfstoffentwicklung fast zu erwarten wäre", sagte die CDU-Politikerin den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung (Samstag). "Wir wollen bis zum nächsten Sommer flächendeckend Impfstoffe anbieten können, die wirksam und sicher sind für unterschiedliche Zielgruppen."

Zu Beginn der Pandemie habe sie erklärt, dass ein Impfstoff frühestens in 12 bis 18 Monaten entwickelt werden könnte. "Jetzt sind wir ein halbes Jahr weiter - aber die Aussage steht. Also in sechs bis zwölf Monaten, sofern die jetzt am weitesten fortgeschrittenen Entwicklungen sich als sicher und wirksam erweisen", sagte Karliczek nun den beiden Stuttgarter Medien. Die ersten Impfstoffe seien jetzt in der dritten klinischen Studienphase.

Karliczek kündigte an, drei deutsche Unternehmen beim Aufbau von Produktionskapazitäten zu fördern, "so dass wir auch in der Lage wären, in Deutschland einen Impfstoff zu produzieren, der woanders entwickelt worden ist, wenn die heimischen Unternehmen wider Erwarten nicht erfolgreich sind".